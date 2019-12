Fundusz Alimentacyjny – fundusz państwowy, z którego wypłacane są alimenty za osoby, które nie mają środków do płacenia alimentów. Alimenty z funduszu przysługują na dziecko do lat 18, a jeśli się uczy – do lat 25. Warunkami do otrzymania pieniędzy z funduszu są: bezskuteczna egzekucja komornicza oraz kryterium dochodowe.