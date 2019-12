Dżem morelowy przygotujesz w proporcji 2:1 lub 3:1 w zależności od stopnia słodyczy owoców. Możesz doprawić je cynamonem, kardamonem lub wanilią dla urozmaicenia smaku. Sprawdzi się nie tylko do naleśników, placków lub do przełożenia tortów. Dodaj go do pieczonego kurczaka lub kaczki z owocami. Sprawdź nasze przepisy na Polki.pl!