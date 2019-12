Duże piersi to atrybut kobiecości, który niestety potrafi dać się we znaki. Trudno dobrać odpowiednią garderobę i kupić wygodny biustonosz. Wiele kobiet się garbi i ma problemy z kręgosłupem. Niestety wiele pań nie wie, jak dbać o duży biust, a to jest niezbędne, aby dobrze wyglądał.