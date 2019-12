Marka Bershka powstala w 1998 roku i należy do hiszpańskiego koncernu odzieżowego Inditex Group, właściciela takich marek jak: Pull&Bear, Zara, Stradivarius, Oysho.

Obecnie w 35 krajach świata znajduje się ponad 500 sklepów tej marki.

Oferta Bershki skierowana jest do ludzi młodych, nie bojących się odważnych, żywych kolorów czy niecodziennych krojów. Ubrania łaczą trendy mody ulicznej z ekskluzywnymi elementami. Dynamiczne i nowoczesne kolekcje zawierają ciekawe kreacje na imprezę, ubrania sportowe i takie do noszenia na co dzień.

Oprócz ubrań Bershka proponuje coś jeszcze – sposób na spędzenie wolnego czasu. Jak? Jednym z głównych założeń marki jest wykreowanie sklepów na miejsca spotkań ulicznej mody, muzyki i sztuki. Klienci mogą w spędzać w nich czas oglądając filmy, słuchając muzyki albo czytając czasopisma - taki rodzaj "umysłowo" aktywnych zakupów.