Małgorzata Rozenek w bluzie za 99 zł. Kupisz ją w znanej sieciówce!

fot. ONS.pl

Kilka dni temu Małgorzata Rozenek-Majdan ogłosiła, że po raz kolejny zostanie mamą.Oczywiście serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością oczekujemy narodzin nowego członka rodziny.

My jednak nie byłybyśmy sobą gdybyśmy nie wzięły pod lupę ciążowych stylizacji gwiazdy. Ostatnio na jej Instagramie wypatrzyłyśmy, że zdecydowała się założyć zabawną bluzę oversize zdobioną postaciami z bajek Disneya, dokładniej „czarnymi charakterami” - można wypatrzeć m.in. podobiznę Urszuli z „Małej Syrenki”, Dżafary z „Alladyna” czy Skazy z „Króla Lwa”.

Gdzie można kupić bluzę Małgorzaty Rozenek?

Bluza, którą miała na sobie gwiazd pochodzi z jesienno-zimowej kolekcji marki Bershka i kosztuje 99,99 zł. My proponujemy zaczekać z ewentualnym zakupem jeszcze kilka dni, bo niebawem we wszystkich markach sieci Inditex rozpoczną się sezonowe wyprzedaże. W ten sposób możesz zaoszczędzić i kupić sobie coś jeszcze.

Jak nosić ten ciuch? To bez wątpienia casualowy element garderoby i proponujemy go łączyć z dżinsami, legginsami lub spodniami dresowymi. Jeżeli chcesz eksperymentować to możesz zdecydować się na dzianinową, ołówkową spódnicę do kolan, kryjące rajstopy i botki w kowbojskim stylu.



fot. Materiały prasowe

Więcej o stylu Małgorzaty Rozenek:

Małgorzata Rozenek w kurtce z Zary - ile kosztuje ten model?

Małgorzata Rozenek w sneakersach z Zary. Ile kosztują?

Małgorzata Rozenek-Majdan w marynarce z H&M