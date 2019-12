Balsam do ust to najpopularniejszy kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji warg. Jego głównym zadaniem jest nawilżenie, regeneracja i odżywienie delikatnej skóry ust. Dodatkowo chroni przed niekorzystnym wpływem mrozu, deszczu, wiatru i słońca. Zobacz, jak wybrać najlepszy balsam do ust.