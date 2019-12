Babka ziemniaczana to przysmak wywodzący się z Białorusi, rozpowszechniony na Podlasiu. To tarte lub ugotowane ziemniaki przełożone boczkiem, cebulą i kiełbasą. Przygotujesz ją zarówno w keksówce, jak pasztet lub w formie do babki drożdżowej. Sprawdź, jak zrobić babkę ziemniaczaną z cukinią!