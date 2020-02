Koszty ślubu i wesela na 100 osób - w jakiej kwocie powinniście się zmieścić?

fot. Adobe Stock

Organizacja ślubu i wesela kojarzy się z ogromnymi kosztami, które przerażają już na starcie. Najdroższa jest uroczystość kościelna z wystawnym weselem. Najtaniej wychodzi ślub cywilny z zabawą na kilkadziesiąt osób lub z obiadem zamiast wesela. Trudno oszacować średnie koszty przyjęcia w jednym i drugim przypadku. Wszystko zależy od wielu czynników, począwszy od strojów pary młodej, przez obsługę cateringową, atrakcje na weselu i noclegi dla gości.

Koszty ślubu i wesela - jak zaplanować budżet?

Każdy z elementów składowych wesela warto rozplanować i założyć widełki cenowe - łatwiej będzie kontrolować budżet.

Dobrą metodą jest określenie z góry maksymalnego budżetu, jaki możecie przeznaczyć na wesele. Punktem wyjścia do oszczędności jest rozpoczęcie przygotowań na wiele miesięcy przed weselem - najlepiej przynajmniej 1 - 1,5 roku. Z takim wyprzedzeniem nie powinno być problemu ze znalezieniem wymarzonej sali, fotografa i kamerzysty w rozsądnej cenie, z wolnym terminem.

Przedstawiamy symulację kosztów ślubu i wesela na 100 osób, zakładając, że będzie to ślub konkordatowy. W tym przypadku para młoda miała do dyspozycji 55 tysięcy złotych. Ślub miał miejsce wczesną jesienią, we wrześniu.

Koszty ślubu i wesela na 100 osób - symulacja

Poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenia, na podstawie średnich cen rynkowych każdej usługi/towaru.

Wesele (menu weselne z owocami, napojami, szampanem + przywitanie chlebem i solą + dekoracje) - 200 zł za osobę (dziecko 50%) - 100x200 + 5x100 = 20500 zł

Poprawiny - 3000 zł

Orkiestra 3-osobowa (keybord, gitara, wokal) - 5000 zł (bez poprawin)

Fotograf (ślub + wesele, sesja ślubna innego dnia, fotoksiążka + płyta, albumy dla rodziców) - 2500 zł

Kamerzysta (ślub + wesele) - 2500 zł

Suknia ślubna, buty i dodatki - 5000 zł

Garnitur, buty i dodatki - 2500 zł

Nauki przedmałżeńskie - 100 zł

Zapowiedzi 2x100 zł = 200 zł

Urząd Stanu Cywilnego - akt urodzenia 2x44 zł, opłata administracyjna 2x22 zł, akt małżeństwa 84 zł

Kwiaty do kościoła - 700 zł

Ksiądz - 500 zł

Organista - 250 zł

Kościelny - 50 zł

Tort - 500 zł

Autobus dla gości (kurs z kościoła do sali i z sali do miasta) - 500 zł

Wódka 80 butelek 0,7 i 50x0,5 (prezent dla gości na odchodne) 2160 +1050 = 3,210 zł

Wino 30 butelek - 700 zł

Zaproszenia ślubne 50x10 zł = 500 zł

Noclegi w domu weselnym - 20 miejsc - 1000 zł

Winietki na stół - 200 zł

Auto do ślubu - 500 zł

Obrączki - 2500 zł

Dekoracje klatki schodowej, cukierki i balony dla dzieci, dekoracja samochodu, poduszeczka na obrączki - 500 zł

Bukiet panny młodej - 150 zł

Fryzura panny młodej, makijaż, sukienka na poprawiny - 1000 zł

Prezent dla rodziców i bukiety - 1000 zł

Całość: 55 476 zł

Oczywiście, niektóre z tych kwot można odpowiednio zmniejszyć. Suknia ślubna nie musi kosztować 5000 złotych, a winietki na stół można zrobić samodzielnie. Można również znaleźć alkohol czy obrączki ślubne w promocyjnej cenie. Transport gości i noclegi warto załatwić „po znajomości" - wśród znajomych lub ich polecenia. Podchodząc rozsądnie i odpowiednio wcześnie do tego przedsięwzięcia, można sporo oszczędzić, bez utraty na jakości.

55 000 to bardzo orientacyjne koszty - jednak poszczególne elementy uroczystości nie będą się wiele różnić cenowo w pozostałych przypadkach. Jeśli chcecie poznać dokładne wyliczenia i kilka usług macie już „namierzonych", skorzystajcie z naszego kalkulatora ślubnego - pozwoli na wyliczenia co do złotówki!

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.10.2014.

