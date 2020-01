fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Suknia ślubna to najważniejszy punkt dla długiej liście przygotowań do ślubu i wesela. Przynajmniej dla panny młodej. Znalezienie tej idealnej często graniczy z cudem - z różnych powodów. Niektóre z nas nie mogą dobrać odpowiedniego fasonu do swojej sylwetki, inne muszą trzymać się ściśle ustalonego budżetu, a jeszcze inne są po prostu niezdecydowane i nie wiedzą, jak powinna wyglądać ta wymarzona.

Kobiety tak już mają - jeśli dobrze czują się w swojej stylizacji, dodaje im to pewności siebie, a od tego uzależnione jest to, czy będą się dobrze bawić. Czy dzień ślubu nie powinien być tym najszczęśliwszym w życiu?

Specjalnie dla was wybrałyśmy 10 najpiękniejszych modeli sukien ślubnych. Każda jest w innym stylu i od innego projektanta, ale wszystkie kupicie w Polsce!

Na cienkich ramiączkach

To jedna z naszych ulubionych. Suknia od Sylwii Kopczyńskiej, na cienkich ramiączkach, z tkaniny ozdobionej mnóstwem drobnych aplikacji dostępna jest zarówno w odcieniach beżu jak i szarości. To taka nowoczesna wersja księżniczki. Wybierając tę suknię, bądź oszczędna w doborze biżuterii i dodatków.



fot. materiały prasowe/Sylwia Kopczyńska, model: Candy

Na jedno ramię

Suknia w kształcie litery A jest najbardziej uniwersalnym krojem - pasuje do większości kobiecych sylwetek. Ta od Agnieszki Światły urozmaicona jest asymetrycznym dekoltem bogato zdobionym grubą koronką. Świetnie wygląda w połączeniu z gładko zaczesanymi włosami.



fot. materiały prasowe/Agnieszka Światły

Z dekoltem w kształcie serca

Delikatnie połyskująca, z dekoltem przypominającym muszle propozycja od Laurelle to nowoczesna wersja syreny. Koniecznie nie-biała, tylko w odcieniach beżu, karmelu, wanilii. Pasują do niej asymetrycznie spięte włosy i długie kolczyki.

fot. materiały prasowe/Laurelle, model: Kristen

Z długim rękawem, cała z koronki

Nasza propozycja dla kobiet z włoskim temperamentem. Sporo zakrywa, ale kuszący dekolt dodaje seksapilu. Nie wymaga już żadnej biżuterii. Niestety, tylko dla wysokich i zgrabnych dziewczyn.



fot. materiały prasowe/Le Blanc by Asia Kubiak

Zwiewna, na długi rękaw

Idealna, jeśli planujesz ślub w plenerze. Na pierwszy rzut oka skromna, przypominająca nieco koszulę nocną (miłośniczki stylu boho będą zachwycone), ale wystarczy spojrzeć na tył, aby wiedzieć, że została starannie przemyślana. Świetnie będzie pasował do niej wianek i błyszczące sandałki.



fot. materiały prasowe/Atelier Twardowska

Z koronki i na cienkich ramiączkach

Zdobiona koralikami i koronką, z uroczą kokardą z tyłu to idealna propozycja dla romantyczek. Uwielbiamy ją za te odkryte plecy! Wybierając tę suknię warto dokładnie przemyśleć, jak powinien wyglądać bukiet - najlepiej, jeśli będzie ułożony z łąkowych kwiatów.



fot. materiały prasowe/Rina Cossack

Beżowa księżniczka

w odcieniach ecru i pudrowego różu. Duet Paprocki&Brzozowski poszedł o krok dalej i suknię o Suknia ślubna nie musi być biała! Zachęcamy do mierzenia sukni w różnych kolorach - od kilku sezonów najmodniejsze to te. Duet Paprocki&Brzozowski poszedł o krok dalej i suknię o klasycznym kroju księżniczki uszył z ciężkiej, złoto-różowej tkaniny. My jesteśmy na tak!



fot. materiały prasowe/Paprocki&Brzozowski

Gładka, z kokardą z tyłu

Propozycja od Agata Wojtkiewicz to idealna suknia dla minimalistek. Z przodu zupełnie gładka, przypominająca letnią sukienkę, a z tyłu ozdobiona wielką kokardą. Noś do niej biżuterię w stylu vintage i rozpuszczone, pofalowane włosy.



fot. materiały prasowe/Agata Wojtkiewicz

Dla greckiej bogini

Projekty Anny Kary już od kilku sezonów cieszą się największym powodzeniem. I nie ma się czemu dziwić - jej propozycje są bardzo kobiece i stylowe, a jednocześnie delikatne i zwiewne. Z najnowszej kolekcji wybrałyśmy taką, jakiej nie widziałyśmy nigdzie indziej - z opadającymi ramionami i odkrytymi plecami.



fot. materiały prasowe/Anna Kara, model: Troy

W kształcie litery A, z rękawkami

Na koniec klasyczna suknia w kształcie litery A z rękawkami - to najbardziej uniwersalna propozycja. Pasuje zarówno na skromne wesele w plenerze jak i w wielkiej sali weselnej. Lubimy ją w zestawieniu z połyskującymi szpilkami i prostym welonem.



fot. materiały prasowe/Juda-Pietkiewicz

Czytaj także:

Minimalistyczne dekoracji sali weselnej - jak to zrobić?

Sukienka midi na wesele - dobry pomysł?