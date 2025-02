Sprawdź, jak stawiać tarota i jak odczytywać karty. Ta metoda jest najprostsza

fot. Adobe Stock, shintartanya

Tarot to nie tylko zestaw kart - to narzędzie, które pozwala na zgłębienie tajemnic naszej podświadomości, wskazówki na przyszłość i refleksje nad życiem. Jeśli zastanawiasz się, jak rozpocząć swoją przygodę z tarotem, sprawdź, jak się za to zabrać, aby odczytać właściwą wróżbę.

Tarot to zestaw kart, który od wieków służy do wróżenia, medytacji oraz pracy z podświadomością. Składa się z 78 kart, podzielonych na dwie główne grupy: Wielkie Arkana (22 karty) oraz Małe Arkana (56 kart). Każda karta ma swoje unikalne symbole, obrazy i znaczenia, które są interpretowane w kontekście zadawanych pytań lub ogólnych wskazówek życiowych.

Karty tarota wykorzystywane są do różnych celów, w tym do przepowiadania przyszłości, rozwiązywania problemów, rozwoju duchowego i emocjonalnego oraz uzyskiwania głębszego wglądu w sytuacje życiowe. Tarot nie jest jedynie narzędziem wróżbiarskim - często stanowi sposób na refleksję nad sobą, własnymi wyborami i celami życiowymi.

Wielkie Arkana to 22 karty, które symbolizują najważniejsze etapy życia, od narodzin, przez wyzwania, po duchowe przebudzenie. Małe Arkana, podobnie jak klasyczne karty do gry, składają się z czterech kolorów (buławy, kielichy, miecze, denary), które reprezentują różne aspekty życia, takie jak praca, emocje, intelekt i finanse.

Nie wystarczy "wykuć" znaczenia poszczególnych kart z podręcznika do tarota. Zamiast tego staraj się myśleć elastycznie, łączyć znaczenia kart w logiczny ciąg i nie bawić się w zagłębianie w szczegóły.

W Tarocie chodzi bowiem głównie o umiejętność analizy symboli umieszczonych na kartach i wyciągnięcie z nich ogólnego sensu.

Jak interpretować karty tarota

Warto najpierw zapoznać się z ogólną symboliką rysunków z kart (warto sięgnąć np. po Słownik symboli Kopalińskiego). Pamiętaj też, że to, co jest opisane w podręcznikach, może być niestety jedynie okrojoną wersją i dopiero z czasem zgłębisz całość tej sztuki.

Ogólnie przyjmuje się następującą symbolikę kart:

Arkana Główne to spore przemiany bądź znaczące wpływy w życiu osoby, której się wróży.

to spore przemiany bądź znaczące wpływy w życiu osoby, której się wróży. Małe Arkana i Kielichy (żywioł wody) oznaczają zazwyczaj uczucia, instynkty.

(żywioł wody) oznaczają zazwyczaj uczucia, instynkty. Różdżki (żywioł ognia) - siłę woli, władzę.

(żywioł ognia) - siłę woli, władzę. Miecze (żywioł powietrza) - umysł, nauka.

(żywioł powietrza) - umysł, nauka. Pentakle (żywioł ziemi) - zdrowie, pieniądze, praca.

Istnieją także tzw. karty "dworskie": Król= ogień, Królowa= woda, Książę/ Rycerz= powietrze, Księżniczka/ Paź= ziemia. W ten sposób np. Królowa Różdżek ma za podstawowy żywioł - ogień, a za uzupełniający - wodę.

W ogólnym znaczeniu karty dworskie dają informacje osobie, która znajduje się w danej sytuacji; karty 2-10 określają jaka to sytuacja, Arkana Wielkie - jakie konsekwencje wynikną z tej sytuacji; Asy - gdzie lub w której sferze życia się to stanie.

W tarocie można korzystać z różnych układów kart, z których każdy jest przeznaczony do innego rodzaju pytania lub sytuacji. Warto jednak pamiętać, że tarot nie jest narzędziem do zabawy ani do odpowiadania na pytania z czystej ciekawości czy takie, które nie mają głębszego znaczenia.

Karty najlepiej konsultować w momencie, gdy faktycznie coś nas trapi lub potrzebujemy wskazówki w istotnej sprawie, nie kiedy po prostu szukamy rozrywki na wieczór.

Rozkład kart w tarocie: krzyż celtycki

Krzyż celtycki to najpopularniejszy układ w tarocie, który pozwala uzyskać bardzo pełną odpowiedź na pytanie. Do tego układu używamy losowo wybranych kart z talii. Na środku kładziemy jedną kartę, a na niej poziomo drugą kartę, tworząc w ten sposób krzyżyk.

Trzecią kartę umieszczamy nad krzyżykiem, czwartą pod nim, piątą po lewej stronie, a szóstą po prawej. Następnie, po prawej stronie krzyżyka, układamy kolumnę z czterech kart, zaczynając od dołu. Cały układ składa się więc łącznie z dziesięciu kart.

Karta 1 daje informacje o pytającym i jego sytuacji. Określa sedno jego problemu.

Karta 2 to czynnik przeciwstawny do karty 1. O ile karta 1 określa problem, karta 2 podsuwa rozwiązanie problemu.

Karta 3 - "serce" i karta 4 - "umysł" to dwie przeciwstawne karty - pierwsza wskazuje na nasze prawdziwe odczucia, wybory, które podpowiada nam serce, co się dzieje w naszej podświadomości. Karta 4 to przeciwieństwo tych znaczeń - nasze realne działanie podyktowane rozsądkiem i kalkulacją, stwarzane pozory, świadome działania. Często pokazują rozdźwięk między tym co czujemy a tym co robimy, naszym prawdziwym ja a tym wykreowanym na potrzeby danej sytuacji.

Karta 5 to stan obecny, który już mija, karta 6 - najbliższa przyszłość. Para przeciwstawnych kart: 5 - coś, co odchodzi, 6 - coś, co nadchodzi, 5 - coś, czego należy się pozbyć - 6 - coś, co należy odszukać, czego trzeba się nauczyć.

Karta 7 to nasza aktualna pozycja życiowa. Wskazuje jakim jesteś człowiekiem, jak się prezentujesz, jak siebie widzisz, jakim mógłbyś być, do czego dążysz, czego pragniesz.

Karta 8 to otoczenie, jak nas widzą inni, czego od nas oczekują. Karty 7 i 8 pokazują relacje między nami a otoczeniem.

Karta 9 oznacza obawy i nadzieje.

Karta 10 - wynik wróżby. Najbardziej prawdopodobna przyszłość. Porównaj z kartą 4. 4 - to co myślimy, że się stanie, 10 - to co najprawdopodobniej się stanie.

Rozkład kart w tarocie: podkowa

Ten układ jest idealny dla osób, które czują, że znajdują się na życiowym rozdrożu. Stosuje się go w sytuacjach, gdy ktoś jest świadomy, że pewien etap jego życia dobiega końca, a przed nim otwiera się nowy rozdział.

W takich momentach pytający chce dowiedzieć się, co przyniesie przyszłość i jakie wyzwania mogą stanąć na jego drodze. Rozdrożem mogą być na przykład egzamin maturalny, małżeństwo, rozwód, narodziny dziecka czy decyzja o przeprowadzce za granicę.

Osoba zadająca pytanie rozumie, że nie na wszystko ma wpływ, ale szuka wskazówek i rady, jak poradzić sobie z przeszkodami, które mogą się pojawić. Układ ten wygląda następująco:

Karta 1 to przeszłość - mówi o tym, jakie było życie pytającego do chwili obecnej.

Karta 2 to teraźniejszość - opisuje to, co dzieje się teraz, i pomaga zrozumieć, na czym polega problem

Karta 3 to przyszłość - opowiada o tym, jak potoczy się przyszłe życie pytającego. Mówi też o niepokojach i lękach.

Karta 4 jest najważniejszą kartą w układzie podkowy. Przekazuje ona informacje dotyczące sposobu, w jaki osoba, której wróżymy, może rozwiązać swoje problemy, ominąć przeszkody, jak postępować, czego się wystrzegać.

Karta 5 to otoczenie - kreśli obraz otoczenia pytającego, przedstawia również reakcję otoczenia na jego postępowanie.

Karta 6 oznacza trudności i uzupełnia treść karty numer 4. Mówi ona o barierach i trudnościach, które pytający napotka na swojej drodze, kiedy rozpocznie nowy etap życia.

Karta 7 to rezultat precyzuje skutki działań pytającego i opowiada o wynikach jego starań.

Karta 8 personifikuje osobę, której dotyczy rozkład.

Rozkład kart w tarocie: podkowa 2

Podkowa 2 to układ oparty na siedmiu kartach. Układamy go od lewej do prawej strony. Wykorzystuje się go do wróżby w podobnym przypadku jak podkowę pierwszą i zawsze układa z kart wyciągniętych losowo. Podkowa 2 wygląda następująco:

Interpretacja jest bardzo podobna do klasycznej podkowy, a zatem:

Karta 1 - przeszłość.

- przeszłość. Karta 2 - teraźniejszość.

- teraźniejszość. Karta nr 3 to przyszłość.

to przyszłość. Karta 4 - sposób, w jaki należy podejść do problemu.

- sposób, w jaki należy podejść do problemu. Karta 5 - otoczenie.

- otoczenie. Karta 6 - trudności.

- trudności. Karta 7 - ostateczny rezultat.

Rozkład kart w tarocie: rozkład krzyżowy

W tym rozkładzie pracujemy wyłącznie z Wielkimi Arkanami. Służy on do uzyskania odpowiedzi na jasno sformułowane, konkretne pytanie. Ważne jest, aby pytanie było proste i jednoznaczne. W razie potrzeby można uzupełnić interpretację, ciągnąc dodatkowe karty i zadając kolejne pytania związane z tą samą kwestią. Pytania mogą dotyczyć zarówno przyszłych wydarzeń, jak i wskazówek pomagających rozwiązać określony problem. Pytający zadaje jedno pytanie dotyczące konkretnej kwestii.

Podajemy talię pytającemu do przetasowania. Następie wróżący rozkłada karty koszulkami do góry. Pytający wybiera po kolei, nie odwracając ich, 4 karty, podaje je wróżącemu. Wróżący układa je w kształt krzyża jak poniżej.

Karta 1 opisuje pytającego i wpływy działające na jego korzyść.

Karta 2 opisuje świat, otoczenie, oraz to wszystko, co się sprzeciwia, co stanowi opór, który będzie działał przeciw pytającemu. Karta ta może oznaczać również drugą osobę, jeśli jej obecność została przywołana przez treść zadanego pytania.

Karta 3 symbolizuje siłę psychiczną i moralną pytającego, jego wrażliwość i stosunek do poruszonego problemu.

Karta 4 u dołu jest najważniejsza. Przynosi ostateczną odpowiedź na pytanie, przedstawia wynik działań pytającego, sposób rozwiązania problemu.

Jeżeli nie masz konkretnego pytania, a jedynie interesuje cię ogóle najbliższa przyszłość, skorzystaj z układu krzyżowego składającego się czterech Arkanów Wielkich.

Nie zadajesz wówczas żadnego konkretnego pytania. Pytający wyciąga z rozłożonych na stole Arkanów Wielkich cztery karty, a wróżący układa je w podobny sposób jak wyżej z tym, że 1 karta (teraźniejszość) leży na górze, 2 karta po lewej stronie (teraźniejszość), 3 karta po prawej (przyszłość) i 4 na dole (przyszłość).

Żeby otrzymać rozwiązanie wróżby, odczytaj najpierw znaczenie dwóch arkanów teraźniejszości, następnie zsumuj ich numery i odczytaj znaczenie karty o tym numerze (np. wylosowane arkana przyszłości to Wisielec (XII) i Sprawiedliwość (VIII), XII + VIII = XX (Sąd).

To samo robisz z kartami przyszłości. Żeby trzymać ostateczny wynik wróżby, wiążący obecne wydarzenia z przyszłymi, odejmij od sumy arkanów przyszłości sumę arkanów teraźniejszości. Odczytaj znaczeni arkana o tym numerze. Karta informuje o możliwych konsekwencjach obecnej sytuacji.

Uwaga! Jeżeli w wyniku dodawania arkanów otrzymasz sumę wyższą od 22, zawsze od niej odejmuj 22 i różnica ta stanowi ostateczny wynik; np. arkan XV plus arkan XX przynosi wynik 35. Wynik sumowania 35 minus 22 daje liczbę 13, tj. arkan XIII.

Do nauki interpretacji rozkładów kart świetnie nadaje się układ składający się z dwudziestu jeden kart. To idealny sposób na zgłębianie symboliki tarota, ponieważ pozwala skupić się zarówno na pojedynczych znaczeniach kart, jak i na ich wzajemnych powiązaniach. W tym układzie karty układa się w trzech rzędach, po siedem kart w każdym. Taka struktura umożliwia analizę zarówno poziomą (każdego rzędu), jak i pionową (każdej kolumny), co pozwala na szersze spojrzenie na sytuację.

Interpretacja skupia się na trójkach kart znajdujących się w każdej kolumnie, co daje możliwość głębszego zrozumienia sytuacji, wskazówek na przyszłość czy wpływu przeszłości na obecne wydarzenia. Kluczem do skutecznego ćwiczenia jest obserwowanie, jak karty w jednej kolumnie łączą się ze sobą, tworząc pełniejszy obraz sytuacji.

Możesz także zwrócić uwagę na to, jak poszczególne rzędy wzajemnie się uzupełniają - na przykład jeden z nich może odnosić się do działań, drugi do emocji, a trzeci do duchowego wglądu.

Kolumna 1 to sytuacja prywatna (duchowa)

to sytuacja prywatna (duchowa) Kolumna 2 to sytuacja w otoczeniu

to sytuacja w otoczeniu Kolumna 3 to nadzieje i ambicje (to, do czego dąży pytający)

to nadzieje i ambicje (to, do czego dąży pytający) Kolumna 4 to oczekiwania (bierne oczekiwanie)

to oczekiwania (bierne oczekiwanie) Kolumna 5 to nieoczekiwane zdarzenia (karty niespodzianki)

to nieoczekiwane zdarzenia (karty niespodzianki) Kolumna 6 to najbliższa przyszłość

to najbliższa przyszłość Kolumna 7 to dalsza przyszłość

Codziennie ćwicz interpretację poszczególnych kart i konkretnych układów. Najlepiej na początek sugerować się znaczeniami z podręcznika do Tarota, ale nie wkuwaj na pamięć znaczeń każdej karty. Staraj się zapamiętać ogólne jej znaczenia i twoje skojarzenia z nią.

Warto uczyć się całej historii danej karty, szerokiego znaczenia i symboliki, a nie tylko podstawowych, krótkich opisów jakie można znaleźć w sieci. To są objaśnienia bardzo okrojone i sztampowe, które często nie pozwalają na szeroką interpretację wróżby. Z czasem sama zauważysz, że operując jedynie skrótowymi objaśnieniami kart, będzie ci trudno (lub będzie wręcz nie możliwe) logicznie zinterpretować układ.

Ćwiczenie 1

Co wieczór wybieraj sobie jedną kartę, przyglądaj się jej dokładnie, spróbuj ją sobie opisać. Zapytaj samą siebie:

Co wyobrażone jest na rysunku?

Czy wynika z niego jaka historia, co będzie działo się później?

Jakie ta karta wywołuje we mnie uczucia?

Jaki nastrój przeważa na obrazku?

Co oznaczają szczegóły obrazka?

Co mogłaby znaczyć ta karta?

Swoje przemyślenia i spostrzeżenia zapisuj, najlepiej na luźnych kartkach w segregatorze, żebyś później mogła coś jeszcze dodać. Możesz sprawdzić znaczenia w "ściągawkach", ale nie sugeruj się nimi. Najważniejsze są w tym momencie twoje interpretacje.

Jeśli chodzi o karty Arkan Głównych to po przemyśleniu własnych interpretacji warto jednak popatrzyć, co inni mają na ich temat do powiedzenia.

Możesz też, po zakończeniu analizy obrazka, zacząć medytować nad tą kartą. Wrażenia też sobie zapisuj. Dopiero gdy to ćwiczenie wykonasz na każdej karcie z talii, będziesz gotowy do prób wróżenia z poznanej talii. Zajmuje to jednak długo - 78 dni (co najmniej). Trzeba poćwiczyć siłę woli, to prawda. W ten sposób jednak nauczysz się interpretować pojedyncze karty.

Ćwiczenie 2

Z talii wybierz przypadkiem lub celowo dwie karty. Połóż je obok siebie i spróbuj określić ich związek. Czy mają coś wspólnego? A może sobie zaprzeczają?

A może po prostu - na pierwszy rzut oka - dotyczą kompletnie innych rzeczy? Zwróć uwagę na podobne lub przeciwne symbole. Tak zdobędziesz umiejętność odczytu kart w parach i grupach.

Ćwiczenie 3

Jeśli twoja talia ma 22 Wielkie Arkana (istnieją talie o innej liczbie Wielkich Arkan), wyciągnij je wszystkie i ułóż w ten sposób: Głupiec (0) osobno, a wszystkie pozostałe trzech rzędach pod sobą, po siedem kart, układając je kolejno od lewej. (I-VII, VIII-XIV, XV-XXI).

Spróbuj określić, co łączy ze sobą karty w każdym rzędzie. Potem spróbuj ułożyć "wydarzenia" z trzech rzędów w jedną ciągłą historię. Na sam koniec sprawdź, co łączy karty umieszczone w jednej kolumnie (I+VIII+XV, II+IX+XVI itd). Przez to ćwiczenie lepiej zapoznasz się z Wielkimi Arkanami.

Ćwiczenie 4

To ćwiczenie bardziej na wyobraźnię i kreatywność. Wyciągnij z talii jedną, przypadkową kartę. Opisz na jej podstawie sytuację, jaka się właśnie wydarzyła, albo bohatera twojej historii, cokolwiek podsuwa ci wyobraźnia. Potem wyciągnij dalszą przypadkową kartę i opowiedz ciąg dalszy historii, którą zacząłeś. I tak w kółko.

Ćwiczenie 5

Nie częściej niż raz na dzień wyciągaj sobie jedną kartę, która będzie ci mówić "jaki będzie dziś dzień" albo odpowiadać na dowolne inne pytanie. Przypomnij sobie, że jeszcze nie jesteś dostrojona do końca do tej talii, i wróżba (zwłaszcza jednokartowa!) nie musi się dokładnie sprawdzić, nie będzie też szczegółowa. Nie wolno ci się zrażać, chodzi ci wciąż o poznanie tarota a jeszcze nie o dokładną wróżbę.

Ćwiczenie 6

W tym ćwiczeniu powoli zaczniesz wróżyć z układów bardziej dokładnych. Na początku spróbuj z układem na trzy karty lub krzyżem.

Możesz się potem zająć się krzyżem celtyckim i układem na 21 kart. Powoli znajduj sobie najbardziej odpowiadający ci układ. Gdy czujesz się już oswojony z kartami i układami, możesz spróbować wróżyć innym ludziom.

Bardzo ważne jest, by pytający jasno formułował swoje pytania i nie oczekiwał, że stanie się dokładnie tak jak wskazują karty. Wynik wróżby to tak naprawdę sugestia tego, co się wydarzy. Ty wskazujesz tylko kierunek, w którym potoczą się wydarzenia w obliczu obecnej sytuacji. Nie wolno podchodzić do wyniku wróżby jako "prawdy objawionej".

Unikaj odpowiadania na pytania w rodzaju: "czy zdam egzamin?", "czy wygram w konkursie?", "co powinienem/powinnam zrobić w danej sytuacji?"

Upewnij osobę, której wróżysz, że wciąż ma wybór, a jeśli we wróżbie pojawią się jakieś niekorzystne przepowiednie, to są to tylko ostrzeżenia i zawsze można im zapobiec. Wszystko zależy od tego, na ile pytający weźmie sobie do serca rady tarota.

Jeżeli w kartach wyjdzie, że student nie zda egzaminu (a wyniknie to z tego, że jeszcze nie zaczął się do niego przygotowywać), nie oznacza to, że w takim razie może spocząć na laurach bo czy się nauczy czy nie i tak nie zda. Nie! Tarot po prostu sugeruje najprawdopodobniejsze konsekwencje obecnych poczynań.

Jeżeli student weźmie się za naukę, ma szansę zdać egzamin. Inaczej mówiąc, to od pytającego zależy, co zrobi z daną wróżbą - wyciągnie z niej wnioski i zacznie działać, żeby zapobiec danej sytuacji, czy też podda się biegowi zdarzeń.

Unikaj pytań kiedy coś się stanie, ile czegoś otrzymam. Tarot nie odpowie nigdy dokładnie na dane pytanie (a tego zazwyczaj oczekuje pytający), może jednak wskazać czy można liczyć na przychylność losu w danym względzie, czy też nie. Staraj się odpowiadać na pytania szeroko, wieloaspektowo. Staraj się używać słów sugerujących, a nie stwierdzających, np. może coś się zdarzyć, może ktoś się pojawić, istnieje duże prawdopodobieństwo, że..., karty sugerują, że... itp.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 01.09.2016.

