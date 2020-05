fot. Adobe Stock

Zmorą nocną, czy też zmorą senną, nasi wschodni sąsiedzi określają jako wizytę zmarłej lub żywej osoby lub też jako demona, ducha lub postać okrytą otoczką śmierci i negatywnymi emocjami. Zjawisko to następuje zawsze w trakcie snu. Przez wielu zaliczane jest również do paraliżu lub bezdechu sennego. Jest to więc nic innego, jak uczucie porażenia mięśni w trakcie snu z zachowaniem pełni świadomości.

Na czym polega paraliż senny?

To uczucie utraty władzy nad własnym ciałem. Przerażające i bezsilne zarazem. Śniący nie wie, czy rzeczywistość, która go otacza to sen czy jawa. Widzi rzeczy lub postacie, których nigdy by się nie spodziewał. Są niesamowicie realne i niezrozumiałe. Człowiek ma wrażenie, że jego własna psychika płata mu figle i nie potrafi racjonalnie wytłumaczyć swoich wizji (porównywalne do halucynacji).

Wizycie nocnego gościa zawsze towarzyszy uczucie strachu i niemocy. Słyszy i czuje każdy gest, chociaż nie może wykonać żadnego ruchu i obronić się przed zmorą. Człowiek ma wrażenie, że jego ciało staje się kilkanaście kilogramów cięższe i wręcz zapada się w łóżko. Wizycie zmory nocnej często towarzyszy uczucie negatywnych emocji, złości, a nawet przygnębiającego smutku.

Czym jest zmora nocna i czego chce?

Osoby, które doświadczyły tej wizyty na własnej skórze, opisują nocnego gościa jako ciemną, prześwitującą postać (najczęściej kobiecą). Widzą jak przemieszcza się po pokoju i zmierza w ich stronę. Śniący nie potrafi jasno ocenić kim jest, choć często im kogoś przypomina. Może być to ktoś kogo kojarzą, z kim może wiązać się wiele emocji.

Gość wyciąga ręce, kładzie się na klatce piersiowej i dusi śniącego, który w żaden sposób nie może się obronić. Czuje, że brakuje mu powietrza, powoli wpada w panikę. Postać często chce coś przekazać, krzyczy, lecz nie w pełni zrozumiale. Może również atakować partnera śpiącego obok. Ponad 20% populacji deklaruje się, iż doznało wizyty zmory nocnej i zawsze oceniało ją jako przerażające doświadczenie.



fot. Adobe Stock

Do kogo przychodzi i co zwiastuje zmora nocna?

Wizyta nocnej zmory jest zwykle trudna do jednoznacznego wytłumaczenia. Możemy przypuszczać, że jej obecność jest wynikiem jakichś emocjonalnych rozterek, ukrytych głęboko w podświadomości, która ujawnia się w wyniku, np. silnego zmęczenia.

To również efekt przeżytej traumy, która mogła nas dotknąć nawet wiele lat wstecz, a ujawniła się w wyniku jakiegoś czynnika, wspomnienia przywołanego w trakcie dnia lub miejsca, z którym to doświadczenie wiążemy.

Może być to sposób uświadomienia sobie pewnych problemów, a dla wierzących w magię i duchowe wizyty, to znak, że przyszedł czas na zmiany i poprawę relacji z otoczeniem. Zmora nocna może być również interpretowana jako ostrzeżenie, choroba, a nawet śmierć.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 05.07.2013

