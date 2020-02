Życzenia urodzinowe po niemiecku, czyli Geburtstagswünsche

fot. Adobe Stock

Życzenia urodzinowe po niemiecku możesz złożyć swojemu niemieckojęzycznemu znajomemu, ale nie tylko! Jeśli chcesz zaskoczyć swoich bliskich, zamiast zwykłego „Sto lat” złóż im życzenia w innym języku.

Poniżej znajdziesz uniwersalne życzenia, które możesz złożyć nawet SMS-em lub na Facebooku, a także takie, które lepiej składać twarzą w twarz – na przykłam ukochanej lub szefowi. Zobacz też inne propozycje życzeń urodzinowych.

Krótkie życzenia urodzinowe po niemiecku

Alles Liebe zum Geburtstag – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

Viel Glück und Gesundheit! – Dużo szczęścia i zdrowia!

An diesem Speziellen Tag wünsche ich Dir Alles gute – W tym wyjątkowym dniu życzę Ci wszystkiego najlepszego.

Mögen alle Deine Wünsche in Erfüllung gehen! – Spełnienia marzeń!

Krótkie życzenia można składać przez SMS lub wykorzystać do kartki na Facebooku.

Tradycyjne życzenia urodzinowe po niemiecku

Ich wünsche dir das Allerbeste,

das gut und lieb ist,

das Lächeln auf deinem Gesicht erweckt,

das im kleinen Wort „Glück" steckt

– und traditionell: hundert Jahre mögest Du leben!

Tłumaczenie:

Życzę Ci wszystkiego najlepszego,

wszystkiego co dobre i miłe,

wszystkiego, co wywoła uśmiech na Twojej twarzy,

wszystkiego, co kryje się w maleńkim słowie: „Szczęście”

- i tradycyjnie: sto lat!

Tego rodzaju życzenia można składać osobom w każdym wieku, niezależnie od stopnia zażyłości.

Życzenia urodzinowe po niemiecku – oficjalne

Zum Geburtstag recht viel Glück,

geh immer vorwärts, nie zurück,

mit wenig Arbeit recht viel Geld,

und mach große Reisen in die Welt.

Jeden Tag gesund sich fühlen,

und sechs Richtige im Lotto spielen,

ab und zu ein Gläschen Wein,

dann wirst du immer glücklich sein.

Tłumaczenie:

Dużo szczęścia z okazji urodzin,

Dąż zawsze do celu, nigdy się nie cofaj,

Dużo pieniędzy bez przepracowywania się

I wielkich podróży po całym świecie.

Zdrowia każdego dnia i szóstki w Lotto,

od czasu do czasu kieliszka wina,

byś zawsze był/a w dobrym nastroju.

Życzenia po niemiecku dla ukochanego

Die Augen senden die Blicke,

die Lippen – die Küsse,

die Liebe – das Gefühl,

das Herz – die Erinnerungen,

Und ich sende Dir die besten Geburtstagswünsche…

Tłumaczenie:

Oczy ślą spojrzenia,

Usta – pocałunki,

Miłość – uczucie,

Serce – wspomnienia,

A ja ślę Ci najlepsze Urodzinowe życzenia….

Niemieckie życzenia urodzinowe dla ukochanej

Du wirst mit den Jahren immer perferkter und hübscher.

Obwohl dies Dein Geburtstag ist,

fühlt es sich an, als ob ich beschenkt werde.

Wärend du geschenke bekommst, bekomme ich,

dass Du einfach da bist.

Tłumaczenie:

Stajesz się bardziej idealna i piękna, kiedy lata mijają.

Nawet jeśli to Twoje urodziny,

czuję jakbym to ja był tym który otrzymuje prezent.

Kiedy Ty dostajesz prezenty, ja dostaję Twoją obecność.

Rymowane życzenia urodzinowe po niemiecku

Liebe, Glück und keine Sorgen,

Gesundheit, Mut für heut und morgen.

All das wünsche ich zum Feste,

für Dich natürlich nur das Beste!

Tłumaczenie:

Miłości, szczęścia i braku trosk,

Zdrowia, odwagi dziś i jutro,

To wszystko życzę Ci na urodziny,

Dla Ciebie wszystko co najlepsze!

***

Alles Gute und viel Glück,

Blumen, Kerzen, Tortenstück,

nette Gäste, Spaß und Sekt,

so ist ein schöner Tag perfekt!

Tłumaczenie:

Wszystkiego dobrego i dużo szczęścia,

Kwiatów, świeczek, tortów,

miłych gości, szampana i radości,

by ten piękny dzień był idealny!

Wierszyki po niemiecku można wpisać do kartki urodzinowej (Geburtstagskarte).

Piosenka urodzinowa po niemiecku z tłumaczeniem

Alles gute zum Geburtstag

Happy Birthday to you!

Heute ist allen eines klar

Im Mittelpunkt stehst heute nur du!

Mögen alle Deine Wünscher

ganz bald in Erfüllung gehen

Wenn’s mal schwer wird mögen viele

Freunde Dir zur Seite stehen!



Glück, viel Liebe, Sonnenschei

Sollen Dein Begleiter sein

Vor Unglück und Pech und Sorgen

Mögest du Gefeit sein

Nun genieße Deinen Geburstag

Mache das was Du gern magst:

Lache!

Singe!

Schmeiß ein Fest das nichts zu wünschen übrig lässt

Tłumaczenie:

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin

Jedno jest dziś jasne dla wszystkich

Dziś w centrum uwagi znajdujesz się tylko

Ty Niech wszystkie życzenia spełnią się szybko

Kiedy robi się za ciężko,

Twoi przyjaciele są po Twojej stronie!



Szczęścia, dużo miłości i słońca,

To powinno Ci towarzyszyć,

Abyś na nieszczęścia, niepowodzenia i smutki,

był zawsze odporny,

Teraz ciesz się swoimi urodzinami

Rób to co lubisz najbardziej:

Śmiej się!

Śpiewaj!

Urządź imprezę, która nie pozostawi nic do życzenia

Więcej propozycji życzeń urodzinowych: Życzenia urodzinowe po angielsku Życzenia urodzinowe dla każdego Życzenia urodzinowe dla koleżanki Wierszyki urodzinowe Życzenia urodzinowe dla sołtysa i sołtysowej