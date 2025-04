Życzenia urodzinowe powinny być wyjątkowe i dopasowane do osoby, której je składamy. Przed ich wysłaniem warto się zastanowić, czy osoba obchodząca urodziny bardziej ucieszy się z życzeń poważnych czy śmiesznych. Poznaj też inne propozycje życzeń urodzinowych.

45 propozycji na rymowane życzenia urodzinowe:

Dziś są Twoje urodziny!

Bądź radosny i szczęśliwy!

Nie bój się niczego,

tutaj nie ma nic strasznego.

Tylko prezentów gromada

od mamy, taty i sąsiada!

W urodziny Twoje serce moje

życzy Ci, miłości i kochania,

aż do naszego skonania.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

niech Ci w życiu dobrze będzie,

niech Cię los obdarzy

wszystkim o czym marzysz...

Wszystko co piękne i wymarzone,

niech w Twoim życiu będzie spełnione.

W tym uroczystym dniu życzę Ci dwóch rzeczy:

miłości, co w sens życie ubiera

i szczęścia, by wygrać z losem w pokera.

Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka,

humoru dobrego, życia kolorowego

i wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!

Wszystko co piękne i wymarzone,

niech w Twoim życiu będzie spełnione.

Ile kwiatków w maju,

ile szczęścia w raju,

tyle Ci słodyczy

wdzięczna córka życzy.

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

bo dziś Twoje urodzinki!

Ile jest gwiazd na niebie,

ile robaków w glebie,

ile samochodów jeździ na świecie,

ile cukierków w roku zje dziecię

- tyle kwiatów, całusków i słodyczy

z okazji urodzin ... Tobie życzy.

Tak długo czekałem do tej godziny,

aż wreszcie nadeszły Twe urodziny.

Chcę przed Tobą swe serce otworzyć

i najserdeczniejsze życzenia Ci złożyć.

By twarz Twoja była zawsze uśmiechnięta,

tego Ci życzy ten, która zawsze o Tobie pamięta.

Ile godzin bije czas,

ile liści sypie las,

tyle szczęścia i słodyczy

w dniu urodzin Twoich życzy...

Jak fiołek wśród ukrycia

ożywiony tchnieniem wiosny,

tak Ty miej każdy moment życia

szczęśliwy i radosny!

W urodzinki Twoje

życzy Ci serduszko moje

mnóstwa słodkich całusów,

wesołej imprezki, miłości i kochania

aż do zwariowania!

W dniu urodzin dużo zdrowia, wiele szczęścia,

mnóstwa przyjemności na następnych lat dwadzieścia.

Niech ten radosny dzień

na zawsze Twe troski odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

blaskiem szczęśliwych i długich lat!

Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości,

dużo uśmiechu, mnóstwa radości,

spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,

samych przyjemnych w Twym życiu zdarzeń.

Sto lat szczęścia, pomyślności,

szczęśliwej miłości.

Gratulować nie przestanę

póki wypić nie dostanę.

Z okazji Twojego święta,

kartkę wysyłam na znak,

że o Tobie pamiętam.

I życzę Ci sto lat życia, pomyślności

oraz szczęścia w miłości.

Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości,

Dużo uśmiechu, dużo radości,

Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń

i wielu w Twym życiu niezapomnianych wrażeń.

W dniu urodzin ktoś Tobie życzy

wiele szczęścia i słodyczy,

dużo gości, miłych wrażeń

i spełnienia wszystkich marzeń.

Z okazji urodzin składam Tobie szczere życzenia,

aby spełniły się Twoje najskrytsze marzenia.

Ile lat dziś kończysz?

Nie ważne to przecież!

Chcę Ci z całego serca życzyć

Zdrowia i marzeń spełnienia,

Radości, ale do zniesienia!

Dziś kończysz osiemnaście lat.

Otwiera się przed Tobą dorosły świat,

Świat czasem okrutny,

Ale ty nie bądź smutny.

Idź śmiało przed siebie,

Spełniaj marzenia,

Nawet te nie do spełnienia.

Rocznicę urodzin obchodzisz poważną,

Bo pięćdziesiątą,

Więc z miną odważną

Nadal idź przez życie.

I choć marzysz skrycie

O locie w kosmos

I mnóstwie kasy

Na egzotyczne wczasy

Ja Ci życzę, byś w zdrowiu

Za lat pięćdziesiąt znowu

Zasiadł za stołem

Z miną odważną

I w tym miłym gronie

Zaśpiewał z nami wspólnie sobie

Sto lat!

Urodzinki obchodzisz dzisiaj,

Pewnie dostaniesz niejednego misia,

Ja Ci przesyłam całuski

Ty łobuziaczku wesolutki.

Tortu wspaniałego,

Uśmiechu radosnego,

Zabawy szalonej

I tej wymarzonej,

Zdrowia hardego

I szczęścia wielkiego.

Moje życzenia jak owocowa rzeka

płyną do Ciebie, tylko na nie poczekaj.

Moje życzenia jak słodycze świata

uczynią, że będziesz we wrażenia bogata.

Sprawię, że będziesz miała urodziny,

z uśmiechem na ustach – słodkim jak maliny.

Nasz kochany maluszku,

Kochany pączuszku,

Wnuczku kochaniutki,

Choć jeszcze malutki,

My Ci życzymy,

Byś rósł duży i wesolutki,

By Cię nie nawiedziły nigdy

Żadne smutki!

Minkę miej wesołą,

Nie przejmuj się szkołą,

Ale ucz się pilnie,

Nie zapominaj o zabawie

I o tym, byś przyjaciół miał wielu!

Zdrowia szczęścia i miłości,

A po drodze żadnych życiowych przykrości.

Leci rok za rokiem,

Podążasz odważnym krokiem.

Ja Ci życzę by tej odwagi

Ci nigdy nie zabrakło,

By powodzenie Cię nie opuszczało

A życie ciągle rozpieszczało!

Skreślam słowa na papierze,

Urodzinowy Ci wierszyk daruję,

Stu lat Ci winszuję!

Abyś w dobrym zdrowiu

Doczekała lat dojrzałych

I aby się Ciebie żadne

Kłopoty nie imały.

Prezentów dostaniesz mnóstwo,

Ja ci ze swej strony

Szepnę na uszko

Mój prezent dla Ciebie:

Ciepłych życzeń kilka,

Byś nie próbowała

Złapać wiosennego motylka,

Byś łapała szczęście mocno

I by ono w twym sercu urosło!

Życzę Ci podróży w dalekie kraje,

Żebyś kiedyś wpadła na Hawaje,

Życzę Ci też rodzinnego ciepła,

Byś pociechę z dzieci miała,

Dobrze je wychowywała,

Męża szanowała,

Powodzenia życzę Ci,

By życia mgły

Nie spotykały Ciebie,

A w Twoim serduszku

Było jak w niebie.

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa.

Wszystkiego dziś Ci życzę co dobre, szczęśliwe i miłe.

Co budzi uśmiech i spokój i ciszą napełnia chwile.

Dużo zdrowia i słodyczy

Twój znajomy Tobie życzy!

Byś miał życie nudne, za kochankę starą babę.

Złych przyjaciół, a kłopotów – aż nie zliczę!

Tego właśnie Ci nie życzę!

No to zdrowia,

bo w metryce znowu przybyło.

Ktoś mi powiedział, że kończysz dziś ... lat,

niech więc na kolana padnie świat

Cała Europa, Australia i Chiny,

wiedzą, że dziś są twoje urodziny.

Siedmiu wspaniałych,

czterech pancernych

i dwóch setek kochanych.

Zabawy do rana, ze skrzynką szampana.

Tańców egzotycznych i kochanek licznych.

Marzeń spełnienia i do zobaczenia.

Dziś masz 18 lat, śmiało zatem ruszaj w świat!

Witaj wśród ludzi dorosłych,

świadomych, mogących głosować

i odpowiadać z paragrafów Kodeksu Karnego!

Pocałunek składam na

policzku Twym

i z serca bijącego życzę Ci,

niech każdy dzień

zamieni się w święto,

radość i wróżbę namiętną.

Cieszę się bardzo, że

właśnie w urodzin dzień,

życzyć Ci mogę:

byś to, co masz

zatrzymać umiała

i zawsze była gotowa

na to, co przyniesie Ci los.

Byś podjąć ryzyka się nie bała,

bo masz przyjaciela – mnie.

Skreślam słowa na papierze

Urodzinowy Ci wierszyk daruję

Stu lat Ci winszuję!

Abyś w dobrym zdrowiu

Doczekała lat dojrzałych

I aby się Ciebie żadne

Kłopoty nie imały.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 32.10.2010 r.

