Tort urodzinowy przygotowywany na bazie biszkoptu, blatów bezowych lub kruchego ciasta doskonale łączy się z kremami śmietanowymi lub czekoladowymi. Połączone z owocami lub kolorowymi posypkami możemy zaskoczyć naszą pociechę, mamę lub faceta. Sprawdź nasze przepisy na tort urodzinowy!

Tort urodzinowy dla dziecka: przepis

Oto składniki na tort urodzinowy dla dziecka:

300 g cukru

3 kostki masła

łyżka cukru waniliowego

8 jajek

400 g mąki

łyżeczka proszku do pieczenia

pół szklanki mleka

opakowanie kolorowych posypek

400 g cukru pudru

200 g serka kremowego

Jak zrobić tort urodzinowy dla dziecka?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza i przygotowujemy w międzyczasie 4 formy do pieczenia biszkoptu. Do misy miksera wkładamy masło i cukier i ubijamy do powstania lekkiej i puszystej masy. Dodajemy jajka stopniowo, jedno po drugim. Wlewamy mleko, kolorowe posypki oraz mąkę i miksujemy z masą. Wykładamy formy ciastem i pieczemy przez 25 minut. W międzyczasie ubijamy kremowy serek z resztą posypek do utworzenia lekkiej masy. Każdy blat tortu przekładamy serkiem i dekorujemy według uznania. Tak przygotowany tort urodzinowy będzie wspaniałym pomysłem dla dzieci.

Tort urodzinowy dla mamy: przepis

Oto składniki na tort urodzinowy dla mamy:

3 kostki masła

300 g cukru

6 jajek

300 g mąki

300 ml prosecco

10 łyżek dżemu malinowego

400 g cukru pudru

Jak zrobić tort urodzinowy dla mamy?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza i wykładamy 2 blachy papierem do pieczenia. W mikserze ubijamy masło i cukier na puszystą i kremową masę. Następnie dodajemy stopniowo jajka, przesianą mąkę i prosecco. Wszystko dokładnie miksujemy. Ciasto przelewamy do form i pieczemy przez 50 minut do suchego patyczka. W międzyczasie ubijamy masło z cukrem pudrem i prosecco i tworzymy krem. Ostudzone blaty ciasta smarujemy kolejno dżemem malinowym oraz kremem z proseco. Tak przygotowany tort urodzinowy to doskonały pomysł na Dzień Mamy.

Tort urodzinowy dla faceta: przepis

Oto składniki na tort urodzinowy dla faceta:

2 tabliczki gorzkiej czekolady

2 łyżki kawy rozpuszczalnej

kostka masła

100 g mąki

pół łyżeczki sody oczyszczonej

300 g cukru

8 łyżek kakao

4 jajka

¼ szklanki kremówki

tarta czekolada do dekoracji

Masa czekoladowa:

2 tabliczki czekolady deserowej

200 ml śmietanki kremówki

3 łyżki cukru

Jak zrobić tort urodzinowy dla faceta?

Rozgrzewamy piekarnik do 170 stopni Celsjusza i wykładamy formę papierem do pieczenia. Łamiemy czekoladę i wkładamy do dużego rondla, następnie masło i kawę. Roztapiamy całość. W misce mieszamy mąkę, sodę oczyszczoną, cukier oraz kakao. Roztrzepujemy jajka łączymy z kremówką. Masę czekoladową łączymy z masą jajeczną. Całość przekładamy do formy i pieczemy przez 80 minut. Ciasto po wystudzeniu przekrawamy na 3 części. W misce ubijamy kremówkę i łączymy z wystudzoną roztopioną czekoladą. Dosypujemy cukier. Blaty ciasta przekładamy masą czekoladową i posypujemy na koniec tartą czekoladą. Tak przygotowany tort urodzinowy będzie idealnym prezentem dla faceta.

