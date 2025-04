Życzenia urodzinowe po angielsku mogą być krótkie albo całkiem długie. Świetnie sprawdzą się wpisane w ręcznie robioną kartkę urodzinową, dołączone do bileciku prezentowego albo przekazane osobiście. Zobacz nasze propozycje - oczywiście z tłumaczeniami.

Krótkie życzenia sprawdzą się jako dodatek do kartki okolicznościowej, ale wielką radość sprawisz solenizantowi, jeśli złożysz mu je osobiście. W ten sposób możesz także podszkolić swój angielski mówiony i pokonać ewentualną barierę językową. Adresatem takich życzeń urodzinowych po angielsku może być właściwie każdy, bez względu na płeć i wiek.

Oto ciekawe krótkie życzenia urodzinowe po angielsku:

Happy birthday! May your day be filled with lots of love and happiness.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech ten dzień będzie wypełniony miłością i szczęściem.

I hope your birthday is full of sunshine, love and laughter! Sending many good wishes to you on your special day.

Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień jest pełen słońca, miłości i uśmiechu. W tym wyjątkowym dniu, przesyłam Ci same dobre życzenia!

Wishing you a very happy birthday! May all your dreams come true.

Życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Spełnienia marzeń!

A birthday is just the first day of another 365-day journey around the sun. Enjoy the trip. Happy birthday, mate!

Urodziny to tylko pierwszy dzień z kolejnej 365-dniowej podróży dookoła słońca. Udanej wycieczki! Wszystkiego najlepszego!

Sending you tons of positive vibes and hoping that your birthday is making you happy. Congratulations!

Przesyłam Ci mnóstwo pozytywnych emocji i mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy w dniu swoich urodzin. Wszystkiego dobrego!

Możesz postawić na jeszcze krótsze propozycje. Ekstremalnie krótkie życzenia będą idealne do umieszczenia na Facebooku lub do przesłania przez SMS:

Happy Birthday! - Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

May all your dreams come true - Spełnienia marzeń.

Many happy returns! - Sto lat!

I wish you good health and happiness. - Życzę Ci dużo zdrowia i szczęścia.

fot. Krótkie życzenia urodzinowe po angielsku/Adobe Stock, Yakobchuk Olena

Wzruszające, pełne miłości i mądrości, a jednocześnie proste życzenia urodzinowe sprawdzą się idealnie dla bardzo bliskich członków rodziny, przyjaciół, a także dla osób starszych. Zawrzyj w nich to, co czujesz do solenizanta i życz mu samych wspaniałości w kolejnym roku życia.

Oto pomysły na wzruszające życzenia urodzinowe po angielsku:

In case I don’t tell you often enough,

I really appreciate your friendship.

And I’m so grateful for all you bring to my life!

Hugs and kisses.

Być może nie mówię Ci tego wystarczająco często,

ale naprawdę doceniam Twoją przyjaźń.

Jestem wdzięczny za wszystko, co wnosisz do mojego życia.

Uściski i całusy.

I was lucky when the universe brought us together in friendship. Here’s to celebrating a special person. Happy birthday!

Miałem szczęście, gdy wszechświat połączył nas razem w przyjaźni. Za wyjątkową osobę! Wszystkiego najlepszego!

When I think about some of my favorite memories, you’re always a part of them. Cheers to more fun times together. Best wishes on your birthday!

Kiedy myślę o niektórych z moich ulubionych wspomnień, zawsze jesteś ich częścią. Toast za więcej wspólnej zabawy! Najlepsze życzenia urodzinowe!

The best of your life has yet to come, embrace it, be confident, and embark on a future of limitless possibilities and opportunities. Happy birthday.

Najlepsze w twoim życiu jeszcze nie nadeszło, złap to, obejmij, bądź pewny siebie i rozpocznij przyszłość nieograniczonych możliwości i możliwości. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

fot. Wzruszające życzenia urodzinowe po angielsku/Adobe Stock, Halfpoint

W dniu urodzin świetnym pomysłem jest odśpiewanie znanej piosenki "Happy Birthday". Na pewno znasz melodię, a tu znajdziesz tekst dwóch zwrotek wraz z tłumaczeniem. Ta tradycyjna piosenka śpiewana na urodziny jest świetną alternatywą dla polskiego "Sto lat!"

Happy Birthday to You

Happy Birthday to You

Happy Birthday Dear (name)

Happy Birthday to You.

From good friends and true,

From old friends and new,

May good luck go with you,

And happiness too.

Wszystkiego najlepszego

Wszystkiego najlepszego

Wszystkiego najlepszego mój drogi/moja droga (imię solenizanta)

Wszystkiego najlepszego

Od najlepszych i najprawdziwszych przyjaciół

Od starych i nowych znajomych

Oby dopisało ci wiele szczęścia

I również wiele radości.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.10.2019.

