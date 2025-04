Romantyczne życzenia urodzinowe są idealne dla Twojej drugiej połówki, albo dla osoby, której dopiero usiłujesz skraść serce i zabiegasz o jej względy. Skorzystaj z naszych szablonów, aby okazać miłość.

Romantyczne życzenia urodzinowe w wersji rymowanej

Na Twoje urodziny buziaków tysiące,

gorących i szczerych - to jasne jak słońce.

Oprócz nich wysyłam dowody miłości,

no i życzenia: zdrowia, pomyślności,

radości, szczęścia, samych sukcesów,

jak najmniej negatywnych procesów.

***

Choć z romantyzmem u mnie średnio,

jedno na zawsze wiem na pewno:

na urodziny życzenia chcę Ci złożyć szczere,

miłosnych myśli mam o Tobie wiele.

Niech każdy dzień będzie dla Ciebie wspaniały,

wypełniony szczęściem i absolutnie doskonały!

***

Na urodziny mam tylko jedno słowo: kocham!

Z tej wielkiej miłości omal nie szlocham!

A tak poważnie: dziś urodziny Twoje,

więc przyjmij czułe życzenia moje.

Niech każdy dzień będzie pełen radości,

ciesz się potęgą nieskończonej miłości!

***

Miłosne życzenia urodzinowe,

są dla Ciebie dzisiaj gotowe,

wystarczy mnóstwo całusów do nich dołożyć,

a potem szczerze i serdecznie je złożyć!

Kocham Cię, kocham każdego dnia,

w urodziny to szczególną moc ma!

***

Mnóstwo miłości na każdy dzień,

niech wszystkie troski odejdą w cień,

miłosne życzenia nie tylko na urodziny,

dla najukochańszej mojej dziewczyny!

***

Choć trudno miłość ubrać w słowa,

z okazji urodzin można spróbować.

Moje życzenia są pełne czułości,

przyjaźni, uczucia i namiętności.

Niech wszystko Ci się wspaniale układa!

Tak - twoja druga połówka szczerze Ci składa.

***

Dziś w kalendarzu bardzo ważna data,

chcę to wykrzyczeć do całego świata,

dziś moja miłość świętuje urodziny,

to 24 szczęśliwe godziny!

Kochanie, żyj w szczęściu i zdrowiu długie lata,

niech każdy dzień szczęśliwie Ci się splata.

Romantyczne życzenia urodzinowe bez rymów

Kochanie! Jesteś światełkiem, które każdego dnia oświetla moją codzienność. Pragnę, aby Twoje urodziny były najzupełniej wyjątkowe. Życzę Ci, aby nasza miłość rozkwitała i umacniała się z każdym rokiem. Trzymam kciuki, by żadne przeciwności losu nigdy nie były dla Ciebie przeszkodą. Niech dookoła Ciebie panuje tylko życzliwość!

***

Napisać "STO LAT!" to zdecydowanie za mało. Tak wyjątkowa osoba jak Ty, zasługuje co najmniej na tysiąc! Liczę, że wszystkie te lata będą spędzone wspólnie ze mną. Niech nasza miłość staje się coraz silniejsza! Ale to nie są jedyne życzenia urodzinowe dla Ciebie - oprócz tego życzę Ci zdrowia, szczęścia, niegasnącego optymizmu i samych szczęśliwych chwil.

***

Dziś wyjątkowy dzień - urodziny Najwspanialszej Osoby na Świecie. Od kilku dni głowię się, jakie życzenia będą wystarczająco godne, by uczcić tak niezwykłą okazję. Życzę Ci przede wszystkim Miłości - niech otacza Cię na każdym kroku (nie tylko ta skierowana przeze mnie). Oprócz tego - Nadziei na każdy dzień. A do tego zdrowia, spełnienia marzeń i samych wyjątkowych chwil!

