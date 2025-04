Prezent dla chłopaka musi pasować do jego osobowości, zainteresowań oraz preferencji. Jeśli nie jest fanem elektroniki, najnowsza opaska sportowa nie sprawi mu radości, a jeśli nie lubi majsterkować, nie przyda mu się zestaw narzędzi. Jak więc wybrać idealny prezent dla chłopaka lub męża?

Wybierając prezent dla chłopaka lub męża, pamiętaj o odpowiednim researchu. Już kilka miesięcy przed urodzinami zacznij obserwować, czy czegoś mu nie potrzeba. Być może w sklepach zawiesza na czymś konkretnym wzrok lub luźno narzeka, że coś zaczęło gorzej mu działać lub czegoś mu brakuje.

Świetnym sposobem, który jest praktyczny, a jednocześnie nie psuje niespodzianki, jest poproszenie chłopaka o przygotowanie listy wymarzonych prezentów. Dobrze, jeśli będzie długa i będzie mieć dość szeroki zakres cen. Dzięki temu, mimo iż masz gotowe pomysły, chłopak nie ma pojęcia, co dokładnie dostanie. W ten sposób upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu.

Do prezentu dołącz także kartkę z życzeniami urodzinowymi dla faceta, które będą zabawne lub romantyczne - do koloru, do wyboru!

Pomysły na prezent dla chłopaka

Jeśli jednak chcesz wymyślić coś samodzielnie, oto kilka pomysłów na prezenty, które są praktyczne, a jednocześnie sprawią mnóstwo radości:

książka ulubionego autora lub z konkretnego gatunku,

kolekcjonerskie wydanie płyty ulubionego artysty,

zegarek lub opaska sportowa,

designerskie etui na telefon,

gra na konsolę lub bon podarunkowy do wykorzystania online,

skarpet i bielizny nigdy dość,

voucher na degustację piw lub win,

elegancki skórzany portfel,

sprzęt lub strój sportowy.

Możesz także postawić na cyfrową ramkę lub pendrive z zapisanymi waszymi wspólnymi zdjęciami, a także na prezent "niefizyczny". Zorganizuj wycieczkę za miasto albo zaproponuj, że opłacisz chłopakowi miesiąc basenu czy siłowni. Możesz również zaangażować do planowania jego bliskich znajomych i wysłać ich na męski wyjazd.

W sieci, a także w galeriach handlowych, znajdziesz też mnóstwo punktów, które oferują tzw. prezenty marzeń. Tam możesz wybrać naprawdę ciekawą atrakcję, począwszy od masażu pleców czy wizyty w znanej restauracji, a skończywszy na skoku ze spadochronem czy przejażdżce sportowym samochodem.

Jeśli twój chłopak lub bliski znajomy obchodzi niedługo 18-tkę, na pewno rozważasz zabawny prezent, nawiązujący do startu w dorosłość, często z podtekstem erotycznym lub alkoholowym. To oczywiście świetna pamiątka, ale taki upominek lepiej sprawdzi się jako dodatek do głównego prezentu, a nie jego kluczowy element.

Na osiemnaste urodziny świetnie sprawdzą się także prezenty personalizowane - grafiki z imieniem solenizanta, poduszka z jego podobizną albo koszulka z waszym wspólnym zdjęciem. Takie upominki możesz z łatwością zaprojektować już na stronach sklepów. Do prezentu dodaj także kartkę z życzeniami na 18 oraz coś słodkiego.

Jeśli nie szukasz prezentu dla swojego chłopaka ani męża, ale dla chłopca w młodym wieku (np. siostrzeńca, chrześniaka lub po prostu dziecka przyjaciół), najlepiej od razu zapytaj jego rodziców, czym aktualnie interesuje się chłopak. W młodym wieku zainteresowania zmieniają się jak w kalejdoskopie i kowboje, którzy byli na tapecie dwa tygodnie temu, mogą już być dawno nieaktualni.

Chłopiec na pewno ucieszy się za to z takich prezentów, jak:

planszówka,

gra na konsolę,

figurka postaci z filmu lub komiksu,

stół do piłkarzyków,

sportowa opaska dla dzieci,

wyjątkowego zestawu LEGO (np. z serii samochodowej),

zestaw walkie-talkie,

zdalnie sterowany robot lub samochód,

zestaw małego chemika / artysty / majsterkowicza /etc.

Jeśli dysponujesz większym budżetem, możesz postawić także na edukacyjne okulary VR (są zwykle tańsze, niż te standardowe), wygodne słuchawki nauszne albo hulajnogę (tradycyjną lub elektryczną). Świetnie sprawdzą się także gadżety personalizowane. Nie zapomnij także o paczce pyszności oraz kartce z życzeniami dla chłopca, dopasowanymi do wieku solenizanta.

