Chociaż urodziny obchodzi się co roku, nie da się ukryć, to ten jeden dzień jest szczególnie wyjątkowy. Osiemnaste urodziny to symboliczne (i prawne) wejście w dorosłe życie. Dlatego właśnie życzenia na 18. urodziny powinny być dopasowane do tej okazji. Nie ma tu miejsca na lakoniczne „sto lat”!

Jeśli nie czujesz się pewnie przy składaniu życzeń lub wpisywaniu ich do kartki urodzinowej, wykorzystaj jedną z naszych propozycji. Znajdziesz wśród nich zarówno zabawne, jak i poważne życzenia, które z pewnością dopasujesz do osobowości solenizanta. Sprawdź też inne życzenia urodzinowe.

Rymowane życzenia osiemnastkowe mogą być zabawne albo bardziej mądre. Świetnie sprawdzą się przekazane od rodziców, dalszej rodziny albo znajomych. Takie życzenia mogą być długie, ale mogą także stanowić tylko 2-3 linijki tekstu. Ważny jest piękny przekaz, a nie długość.

***

Rozpostrzeć skrzydła to Twe pragnienie,

zapomnieć o strachu to Twe marzenie,

chcesz polecieć samotnie w daleki świat,

możesz to osiągnąć,

bo przecież dziś kończysz 18 lat!

***

Nie zerkaj za siebie,

idź śmiało przez życie,

podkochuj się skrycie,

kontroluj swe żądze,

zarabiaj pieniądze,

lekceważ pętaków,

unikaj cwaniaków,

przepisów przestrzegaj,

na sobie polegaj,

lecz przede wszystkim

pokaż im wszystkim!

***

Osiemnaście lat czekałeś, by dorosłym wreszcie być.

Dziś marzenia swe spełniłeś - zaczniesz pełną piersią żyć.

***

W dniu tak pięknym i podniosłym,

kiedy jesteś już dorosły,

życzę Ci spełnienia marzeń,

w długim życiu wielu wrażeń.

W szkole sukcesów, uznania,

w miłości szczerego oddania.

***

Przyszedłeś na świat,

a dziś masz już 18 lat.

Rodzice bardzo z tego się cieszyli,

spraw, by nigdy w Ciebie nie zwątpili.

Idź drogą prawdy, wiary i miłości,

niech to na zawsze w Twym życiu zagości.

***

Jak wesołym krasnoludkom

czas w bajeczkach leci.

Tak niech Tobie całe życie

Gwiazdka szczęścia świeci!

***

Na początku dorosłości

niech nie braknie Ci radości,

aby wszystko było proste

i radosne jak na wiosnę.

I nie przejmuj się latami,

one lecą ponad nami.

***

W dniu wejścia w dorosły świat,

niech wszystkie smutki odejdą w dal.

Niech się śmieje do Ciebie świat,

blaskiem długich i szczęśliwych lat.

***

Droga dorosłego życia,

niech będzie bez wielkiego picia.

By marzenia się spełniały

i nigdy nie odpływały.

By rodzice oparcie w Tobie mieli,

bo wiesz jak bardzo Ciebie pragnęli.

Ty ucz się, byś doszedł do celu.

Nie zboczył jak robi zbyt wielu.

A zdrowie i szczęście niech Cię nie mija,

by w Twym dorosłym życiu ważna była każda chwila.

fot. Rymowane życzenia na 18. urodziny/Adobe Stock, Zerbor

Mądre, życiowe życzenia na 18 urodziny najczęściej dostaje się od dziadków lub wujostwa. Mają one w sobie uniwersalne prawdy, o których warto pamiętać, kiedy już wejdzie się w dorosłe życie. Takie życzenia najlepiej wyglądają na eleganckiej kartce. Mogą być także przekazane SMS-em.

***

Niech anioł Cię chroni przed złem tego świata,

a miłość da Ci siłę na walkę z przeciwnościami losu.

***

Przed Tobą droga daleka,

przed Tobą sam życia kwiat.

Bądź przez wszystkich kochany.

Nigdy nie zaznaj goryczy

Tego Ci serce moje życzy.

Udanego startu w dorosłe życie,

szczęścia, radości, pomyślności

i napotkania na swojej drodze życia

samych wspaniałych ludzi.

***

W dniu 18-tych urodzin życzę Ci

Subtelnej niecierpliwości wiosny,

Łagodnego wzrastania lata,

Cichej dojrzałości jesieni,

Mądrości dostojnej zimy.

***

18 urodziny to dzień,

w którym wkraczamy w dorosłe życie.

Składamy więc z tej okazji najpiękniejsze życzenia,

aby dzień 18 urodzin stał się jeszcze wspanialszy.

fot. Życzenia na 18 urodziny/Adobe Stock, Vasyl

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.05.2019 r.

