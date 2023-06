Życzenia na Dzień Dziecka dla dorosłego dziecka - 9 propozycji życzeń rymowanych i poważnych

fot. Adobe Stock, Krakenimages.com

Życzenia na Dzień Dziecka dla dorosłego dziecka to miły dowód pamięci. W końcu dla własnych rodziców pociechą jest się niezależnie od wieku, nawet pomimo dawno ukończonych osiemnastu lat. 1 czerwca to dobra okazja do przypomnienia sobie o swoim wewnętrznym dziecku, które powinniśmy pielęgnować, by zachować beztroskę, spontaniczność i dziecięcą umiejętność obserwacji.

Rymowane życzenia i wierszyki na Dzień Dziecka przypadną do gustu nie tylko nastolatkom i maluchom. Dzień Dziecka to doskonała okazja, by wysłać lub wyrecytować wierszyk także dorosłym dzieciom. Skorzystaj z naszych propozycji rymowanych życzeń dla dorosłych dzieci idealnych na 1. czerwca.

***

Dla mnie zawsze będziesz maluszkiem,

moim kochanym, małym pączuszkiem,

nawet gdy będziesz mieć włosy siwe,

złożę Ci 1 czerwca życzenia prawdziwe.

Zachowaj na zawsze wewnętrzne dziecko w sobie!

***

Czy to wypada - życzenia na Dzień Dziecka dla dużych dzieci?

Wypada! Wypada! Wypada! Nim kolejny rok za szybko zleci,

wykorzystaj okazję i poczuj się jak maluch radosny,

wypatruj wszystkiego - słońca, ptaków, kwiatów, wiosny,

poczuj znowu beztroską radość życia,

1 czerwca nie ma nic do ukrycia!

***

To nieistotne ile masz lat,

nieważne jak doświadczy Cię świat,

dla mnie będziesz moim dzieckiem do końca,

więc 1 czerwca życzę Ci uśmiechu i słońca!

***

Chociaż 18 lat już dawno masz skończone,

z okazji Dnia Dziecka ślę życzenia w Twoją stronę.

Niech Ci się szczęści i wszystko układa,

niech towarzyszy Ci uśmiech i dobra rada!

***

Dzieckiem już nie jesteś, ale dla mnie zawsze będziesz,

tego miana dla mnie się nie pozbędziesz!

W dniu 1 czerwca przyjmij więc życzenia,

szczęścia, radości i wiecznego zadowolenia.

Wolisz złożyć dzieciom poważniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka? Nie ma problemu, oto teksty, które sprawdzą się na tę okazję. Oto prawdziwe życzenia od serca, w których życzysz pomyślności, radości i serdeczności w bardziej formalny sposób.

***

Ktoś by się uśmiał - życzenia na Dzień Dziecka dla dorosłego dziecka.

Ja jednak nie widzę w tym powodu do śmiechu, bo dla mnie na zawsze będziesz moją małą córeczką/moim małym syneczkiem.

Moje serce zawsze zobaczy w Tobie mojego malucha!

***

1 czerwca przyjmij najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka. Niech każdy Twój dzień opromienia prawdziwie dziecięca radość.

***

Z okazji Dnia Dziecka chcę Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia - niech każdy Twój dzień będzie radosny. Dzisiaj spójrz na świat oczami małego dziecka!

***

Na Dzień Dziecka życzę wszystkiego najlepszego. Niech Twoje życie będzie pełne kolorów, a każdy dzień opromienia magia niezwykłej codzienności.

