Prezent na Dzień Dziecka dla nastolatka to zawsze spory dylemat. W naszym przeglądzie zebrałyśmy same hitowe pomysły, skonsultowane zresztą z nastolatkami. O czym marzą? Co będzie fajnym prezentem na Dzień Dziecka?

Książki jako prezent dla nastolatków

Tak, powtarzamy to dosłownie do znudzenia, ale książki są dobre na każdą okazję. Romantycznej nastolatce podaruj powieść z wątkiem miłosnym, a jeśli nie przepada za czytaniem... Nic straconego! Może jest np. fanką Minecrafta? To może zachęcić do sięgnięcia po tematyczną lekturę... Świetnie sprawdzi się też komiks.

Technologiczny prezent na Dzień Dziecka dla nastolatka

Każdy nastolatek jest fanem gadżetów. Prezent na pewno będzie trafiony, a jedyne ryzyko to opcja powtórki. Przed zakupem lepiej dyskretnie upewnij się, czy głośnik bezprzewodowy, statyw do smartfona, projektor laserowy czy stolik do laptopa, to gadżet którego obdarowany nie ma jeszcze w swojej kolekcji.

Prezent związany ze sportem

A może prezent na Dzień Dziecka 2021 dla nastolatka powinien być związany ze sportem? Ostatnie miesiące nie dawały zbyt wiele okazji do odpoczynku od ekranów, warto teraz wykorzystać czas na wysiłek fizyczny i ruch na świeżym powietrzu. Rolki, legginsy do biegania, krokomierz albo elektroniczna tarcza z rzutkami to tylko niektóre propozycje.

Inne prezenty dla nastolatków na Dzień Dziecka

Zawsze trafionym prezentem na Dzień Dziecka dla nastolatka będzie modny ciuch albo karta upominkowa do ulubionej sieciówki. A może kosmetyczny prezent? Gra planszowa to kolejna sprawdzona opcja.

