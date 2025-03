Z prezentem na Dzień nauczyciela bywa różnie – to w dużej mierze od uczniów zależy, czy wolą zrobić klasową „zrzutkę” na prezent dla wychowawcy, czy wybierają opcję kupowania drobiazgów we własnym zakresie. Jednak niezależnie od tego, czy prezent daje nauczycielowi klasowa delegacja, każdy z uczniów powinien osobiście złożyć życzenia.

Podczas składania życzeń nie wypada popełnić gafy! Jednak wielu uczniów, często zupełnie nieświadomie składa życzenia, które mogą zostać źle odebrane. Pamiętaj, że nauczyciel jest osobą w zasadzie obcą i nie wypada życzyć mu np. wcześniejszej emerytury, bez względu na to, jak bliską i przyjacielską relację macie.

Jeśli zdarzy ci się popełnić błąd lub zagalopować się w życzeniach należy wszystko obrócić w żart. Przynajmniej spróbować obrócić – miejmy nadzieję, że nauczyciel będzie w takiej sytuacji wyrozumiały.

Pamiętaj, żeby nie wysyłać życzeń sms-em – może to być źle odebrane. Zwłaszcza, jeśli tego dnia wybieramy się do szkoły. Wygląda to bardzo nieelegancko. Nauczyciel podaje swój numer telefonu na wypadek bardzo poważnych spraw. Nie warto wykorzystywać jego zaufania do uczniów i wysyłać mu sms-y z życzeniami. Jeśli już koniecznie chcesz wybrać drogę telefoniczną - zadzwoń.

Inaczej z wysyłaniem kartek – jeśli nie będzie cię w szkole lub jeśli dawno już ją skończyłaś/eś, a chcesz uczcić święto nauczyciela – wyślij mu kartę okolicznościową zwykłą pocztą lub poprzez e-mail. W przypadku, gdy nie znasz adresu nauczyciela możesz wysłać kartkę na adres szkoły.

fot. Jak składać życzenia na Dzień Nauczyciela/Adobe Stock, Tierney

Nie tylko pamięć się liczy - forma życzeń także jest ważna. Nauczyciela z pewnością mile zaskoczą oryginalnie skomponowane rymowanki lub piękne cytaty na Dzień Nauczyciela. Możecie też całą klasą umówić się, że wyrecytujecie mu ułożone przez was życzenia. Z pewnością będzie to lepsze niż zwykłe "wszystkiego dobrego" i sztywny uścisk dłoni.

Jako dodatek do kartki i życzeń świetnie sprawdzi się bukiet kwiatów lub inny ciekawy prezent dla nauczyciela. Pamiętaj też, żeby na kartce podpisała się cała klasa.

Rymowanki to zawsze dobry pomysł. Są urocze i zabawne przez swoja formę, ale mogą być też wzruszające i mądre. Świetnie wyglądają na kartce okolicznościowej - wpisane ręcznie lub nadrukowane. Możesz je także wyrecytować lub wspólnie z kolegami z klasy wypisać na tablicy w czasie przerwy.

Dziękujemy Pani/Panu dziś szczerze,

Za naukę i wiarę w naszą karierę!

Za cierpliwość, za staranie,

Za codzienne nas wspieranie!

Dziś serdecznie dziękujemy,

Drobny prezent darujemy!

Za każde "proszę", każde "dziękuję",

Wielkie serducho dziś oferuję!

Za całą wiedzę, za trud wychownaia,

Dziękuję za cały rok starania!

Dziękujemy za wiedzy świat,

I za to, że każdy dzień jest pełen rad!

Choć czasem psocimy, proszę nam wierzyć,

Naszej wdzięczności nie da się zmierzyć!

Z kredą w dłoni, z uśmiechem w sercu,

Jesteśmy wdzięczni i w grudniu, i w czerwcu.

Codzienna nauka, przydatne porady,

Za wszystko podzięki od naszej gromady!

fot. Rymowane życzenia na Dzień Nauczyciela/Adobe Stock, Konstantin Yuganov

Mądre, eleganckie życzenia mają oficjalną formę, dzięki czemu świetnie sprawdzą się wpisane na minimalistyczną, uniwersalną kartkę. Możesz je przekazać nauczycielowi, z którym jesteś blisko, a także temu, z którym masz zdecydowanie słabszy kontakt.

Niech każdy dzień przynosi Pani/Panu/Wam radość i satysfakcję z pracy, a uczniowie będą powodem do dumy każdego dnia.

Dziękujemy za inspirację i mądrość, które rozwijają nasze umysły i serca. Wszystkiego najlepszego!

Niech Pani/Pana pasja do nauczania nigdy nie gaśnie, a każdy sukces uczniów będzie jak najlepsza nagroda.

W tym szczególnym dniu życzymy mnóstwa radości i entuzjazmu w ciągłym odkrywaniu nowych horyzontów wiedzy.

Wszystkiego najlepszego! Życzymy dalszych sukcesów w tej niezwykłej misji kształtowania przyszłych pokoleń.

Niech każda lekcja, którą Pani/Pan prowadzi, będzie źródłem inspiracji i rozwoju dla każdego ucznia - małego i trochę większego.

Życzymy, aby oprócz pracy zawsze znalazł/a Pan/i czas na spełnianie swoich pasji i marzeń, aby życie było niekończącą się przygodą.

Dziękujemy za to, że z odwagą i determinacją kształtuje Pani/Pani naszą przyszłość!

Jeśli wiesz, że możesz sobie na to pozwolić, postaw na chlust humorystycznego akcentu. Możesz wykorzystać żartobliwe nawiązania do codziennych sytuacji w klasie, takich jak niedokończone lub "zjedzone przez psa" prace domowe czy zaskakujące odpowiedzi uczniów. Tego dnia nie bój się kreatywności! Pamiętaj, że śmiech jest doskonałym sposobem na budowanie więzi.

Niech kreda nigdy się nie kończy, a uczniowie zawsze mają zeszyt... albo chociaż kawałek kartki.

Życzymy, aby każdy sprawdzian był łatwy, a odpowiedzi tak kreatywne, jak nasze wymówki!

Oby dzwonek zawsze dzwonił na przerwie, a nie na lekcji!

Życzymy, aby wszystkie testy same się poprawiały, a złe odpowiedzi znikały jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki!

Życzymy, aby Pani/Pana kawusia była zawsze smaczna i gorąca i żeby uczniowie byli słodcy jak śmietanka.

Życzymy, aby powód do uśmiechu znajdował się nawet wtedy, kiedy sprawdza Pani/Pan nasze klasówki.

Życzymy Pani/Panu tyle cierpliwości, ile mamy pomysłów na usprawiedliwianie nieprzygotowania lub nieobecności!

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.10.2016.

