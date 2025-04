Czas stworzyć tradycję wysyłania pięknych życzeń na każdy dzień tygodnia! To naprawdę fajny pomysł i wcale nie chodzi o to, żeby je słać przez 365 dni w roku. Jeśli wiesz, że ktoś ci bliski ma trudny czas, możesz go wspierać na przykład przez tydzień czy 2, śląc codziennie kilka ciepłych słów. Jeśli uzupełnisz taki poranny rytuał wieczornymi pozdrowieniami, udowodnisz, że często myślisz o tej osobie. To może być piękny gest miłości lub przyjaźni.

Reklama

Spis treści:

Kreatywność w życzeniach potrafi zachwycić i zainspirować do działania. Z kolei słowa pełne humoru potrafią w mig poprawić nastrój. Dlatego nie wahaj się wysyłać pięknych ale i zabawnych życzeń, które wprowadzą nieco radości do codziennych obowiązków. I nie będą to komplementy na dzień dobry, ale fajne i szczere słowa.

Poniedziałek : Życzę Ci, aby każdy poniedziałek był mniej ponury niż mycie naczyń po niedzielnym obiedzie.

: Życzę Ci, aby każdy poniedziałek był mniej ponury niż mycie naczyń po niedzielnym obiedzie. Wtorek : Niech każdy nowy dzień będzie dla Ciebie jak pudełko czekoladek – pełen niespodzianek i słodkości.

: Niech każdy nowy dzień będzie dla Ciebie jak pudełko czekoladek – pełen niespodzianek i słodkości. Środa : Życzę Ci, abyś codziennie odkrywał nowe pasje i dzielił się nimi z innymi.

: Życzę Ci, abyś codziennie odkrywał nowe pasje i dzielił się nimi z innymi. Czwartek : Niech Twój dzień będzie tak udany, jak próba zrobienia idealnej kawy przed ósmą rano – pełen niespodzianek i małych zwycięstw!"

: Niech Twój dzień będzie tak udany, jak próba zrobienia idealnej kawy przed ósmą rano – pełen niespodzianek i małych zwycięstw!" Piątek : Niech każdy dzień tygodnia będzie jak piątek – pełen oczekiwania na miłe niespodzianki!

: Niech każdy dzień tygodnia będzie jak piątek – pełen oczekiwania na miłe niespodzianki! Sobota : Każdy dzień jest jak pusta kartka – narysuj na niej swoje największe marzenia!

: Każdy dzień jest jak pusta kartka – narysuj na niej swoje największe marzenia! Niedziela: Życzę Ci prawdziwego i spokojnego odpoczynku. Zasługujesz na to!

Jeśli lubisz zabawne wierszyki, które mają w sobie rym, wybierz jedną z gotowych propozycji. Świetnie sprawdzą się na powitanie dnia i przesłanie dalej do jednej z ulubionych osób.

***

Poniedziałek to nowy start,

dobrze go wykorzystaj - to nie żart!

Przed Tobą nowy tydzień i szanse nowe,

nowe wyzwania już są gotowe.

Życzę Ci pięknego poniedziałku,

podbijaj dziś świat kawałek po kawałku.

Rozpocznij do weekendu nowe odliczanie,

dam sobie radę - to dobre zawołanie!

***

Gdy we wtorek rano wstaniesz,

wnet energii strzał dostaniesz,

Oto się nowy dzień zaczyna,

nowa szansa rozpoczyna.

Oto zupełnie nowe rozdanie,

a każdy dzień to wspaniałe zadanie.

Niech ten wtorek upływa Ci miło,

żeby wszystko się dobrze złożyło!

***

Środa to już taki piątek mały,

to dzień na imprezę wprost doskonały,

w środę przyjmij każde wyzwanie,

jesteś przecież w gotowości na nie!

Niech będzie ten dzień bardzo miły,

do pokonywania przeszkód miej dużo siły.

***

Czwartek to dzień zawsze wspaniały.

Na dobrą przygodę wprost doskonały.

W czwartek życzę Ci z głębi ducha,

żeby każdy dziś Cię wysłuchał.

Niech ten dzień będzie miły,

niech wzbogaci Cię w nowe siły.

***

Dzień dobry, dzisiaj jest piątek!

A piątek to przecież weekendu początek.

Życzę Ci dzisiaj najmilszego dnia,

niech same niespodzianki on dla Ciebie ma.

Niech ten będzie dla Ciebie szczęśliwy,

niech przynosi uśmiech radości prawdziwy.

***

Dzisiaj sobota, więc życzę dnia miłego,

niech Ci się przydarzy dzisiaj mnóstwo dobrego.

Niech weekend będzie dla Ciebie udany,

niech dostarczy wrażeń niezapomnianych.

Dzisiaj cały czas baw się i śmiej,

życie garściami pełnymi brać chciej.

***

Niedziela dzisiaj, więc życzę z serca całego,

wypoczynku bardzo dobrego.

Niech los Ci sprzyja we wszystkich postanowieniach,

niech dzień zapisze się w pięknych wspomnieniach.

Niedzielny relaks to coś pięknego,

dobrze przygotuj się od rana do niego.

Piękne życzenia mogą być jak balsam na duszę, otulają ciepłem i pozytywną energią. Niektóre z nich mogą zawierać przesłanie, które doda otuchy i wywoła uśmiech.

Poniedziałek : Niech każdy dzień przynosi Ci nowe powody do uśmiechu i spełnienia marzeń.

: Niech każdy dzień przynosi Ci nowe powody do uśmiechu i spełnienia marzeń. Wtorek : Życzę Ci, aby Twoje serce zawsze było pełne miłości, a każdy nowy dzień dawał Ci nowe szanse na jej okazywanie.

: Życzę Ci, aby Twoje serce zawsze było pełne miłości, a każdy nowy dzień dawał Ci nowe szanse na jej okazywanie. Środa : Niech każdy dzień tygodnia będzie małym krokiem ku wielkiemu szczęściu.

: Niech każdy dzień tygodnia będzie małym krokiem ku wielkiemu szczęściu. Czwartek : Niech każdy dzień przypomina Ci, że wartość życia tkwi w małych, prostych radościach.

: Niech każdy dzień przypomina Ci, że wartość życia tkwi w małych, prostych radościach. Piątek : Życzę Ci, aby każdy dzień był okazją do odkrywania siebie na nowo i pokonywania własnych ograniczeń.

: Życzę Ci, aby każdy dzień był okazją do odkrywania siebie na nowo i pokonywania własnych ograniczeń. Sobota : Nie zapominaj, że każdy dzień to szansa na to, by stać się lepszą wersją samego siebie.

: Nie zapominaj, że każdy dzień to szansa na to, by stać się lepszą wersją samego siebie. Niedziela: Wypoczynek to praca nad odzyskiwaniem sił. Poświeć mu dzisiaj dużo czasu!

fot. Najpiękniejsze życzenia na każdy dzień tygodnia /Adobe Stock, Andrei

Oto 10 propozycji życzeń na cały tydzień. Samodzielnie wybierz, które z nich i którego dnia wyślesz. Jednego możesz być pewna – będą miłym początkiem dnia dla tego, kto je otrzyma.

Niech Twój dzień będzie pełen słońca i uśmiechów!

Życzę Ci, aby dzisiaj wszystko szło po Twojej myśli.

Niech dzisiaj każda chwila przynosi Ci radość.

Dzień dobry! Niech to będzie początek cudownego dnia!

Niech każdy dzień zaskakuje Cię pozytywnie.

Życzę Ci, aby każdy dzień był lepszy niż poprzedni.

Niech każdy uśmiech, który dziś dajesz, wraca do Ciebie podwojony.

Dzień dobry! Pamiętaj, że jesteś wyjątkowy.

Niech dzisiejszy dzień będzie pełen miłych chwil.

Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień był pełen pozytywnych zaskoczeń.

Szczere życzenia potrafią wzruszyć do łez i dodać otuchy w trudnych chwilach. Niech płyną prosto z twojego serca do serca ich odbiorcy.

Poniedziałek : Niech każdy dzień przypomina Ci, jak wiele znaczysz dla swoich bliskich.

: Niech każdy dzień przypomina Ci, jak wiele znaczysz dla swoich bliskich. Wtorek : Życzę Ci, abyś zawsze czuł się kochany i doceniany – bo na to zasługujesz.

: Życzę Ci, abyś zawsze czuł się kochany i doceniany – bo na to zasługujesz. Środa : Niech każdy dzień będzie dowodem na to, jak wartościowe jest Twoje życie dla Ciebie i dla innych.

: Niech każdy dzień będzie dowodem na to, jak wartościowe jest Twoje życie dla Ciebie i dla innych. Czwartek : Życzę Ci, aby każdy dzień przypominał Ci, jak ważne jest otaczanie się miłością i wsparciem.

: Życzę Ci, aby każdy dzień przypominał Ci, jak ważne jest otaczanie się miłością i wsparciem. Piątek : Życzę Ci, żeby inni zobaczyli w Tobie to, za co ja Cię kocham. Miłego dnia!

: Życzę Ci, żeby inni zobaczyli w Tobie to, za co ja Cię kocham. Miłego dnia! Sobota : Pamiętaj, że każdy dzień daje Ci szansę na bycie dla kogoś promykiem nadziei.

: Pamiętaj, że każdy dzień daje Ci szansę na bycie dla kogoś promykiem nadziei. Niedziela: Niech każda chwila spędzona z bliskimi wypełnia Twoje serce radością.

Reklama

Czytaj także:Tak złożysz ciepłe życzenia urodzinoweŻyczenia na 30. urodziny to wyzwanie? Skorzystaj z tych propozycjiProste życzenia na Walentynki dla bliskich i nie tylko