Życzenia na Dzień Dziecka od nauczyciela to bardzo miły dowód pamięci dla twoich uczniów. Nasza redakcja przygotowała zarówno propozycje poważnych życzeń, jak i wersje z rymami. Życzenia na Dzień Dziecka dla przedszkolaków umieściłyśmy w osobnej publikacji. Poniżej znajdziesz warianty dla starszych uczniów.

Reklama

Spis treści:

Kochani uczniowie, serdeczne życzenia:

życzę Wam szczęścia i powodzenia.

Niech Wam nauka gładko przychodzi,

a wiedza sama do głowy wchodzi!

***

Kochane Dzieci, Drodzy Uczniowie,

Wasza pani Wam dzisiaj coś powie.

Na Dzień Dziecka szczere życzenia,

niech się Wasz uśmiech nigdy nie zmienia.

***

Dzisiaj świętują wszystkie dzieci - nie mogę więc zapomnieć o Was, Kochani Uczniowie. Składam Wam życzenia: dużo uśmiechu na co dzień i od święta, samych radości, jak najmniej problemów, a do tego dużo zdrowia i powodzenia w nauce.

***

Drogie Dzieci, niech spełniają się wszystkie Wasze marzenia! Kochani Uczniowie, bądźcie zawsze szczęśliwi i gdy nawet gdy staniecie się dorośli, nie zapominajcie o szczęśliwym dzieciństwie. Życzę Wam dużo zdrowia i jak najmniej problemów.

***

Dla moich drogich uczniów przynoszę z okazji Dnia Dziecka wielki pakunek życzeń - zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości, miłości, optymizmu, wiary, nadziei i powodzenia!

Moi Drodzy Licealiści, Kochani Uczniowie,

dzisiaj Wasz belfer kilka słów wypowie.

Chociaż dzieci z Was już dosyć duże,

to na życzenia każdy zasłużył.

Bądźcie szczęśliwi, zdrowi, weseli,

niech się radością każdy z Was dzieli.

***

Chociaż nastolatkami już jesteście,

kosz życzeń na Dzień Dziecka do domu przynieście.

Życzę Wam więc dużo zdrowia i miłości,

a do tego - nieustającej radości!

***

Kochani Uczniowie, chociaż może nie czujecie się już jak dzieci, to jednak 1 czerwca mogą przecież świętować nawet całkiem duże dzieciaki. Z tej okazji życzę Wam spełnienia wszystkich marzeń, mnóstwo radości, a także powodzenia w nauce.

***

Drodzy Uczniowie! Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam samych sukcesów - i to nie tylko w nauce. Niech każdy dzień będzie dla Was szczęśliwy, a wszystkie problemy Was omijają.

Reklama

Czytaj także:

Książki na Dzień Dziecka

Cytaty na Dzień Dziecka