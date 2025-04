17 z 17

Sztaluga IKEA, cena 79,90 zł

Sztaluga to marzenie każdego młodego artysty. Ta z IKEA z jednej strony ma tablicę kredową, a z drugiej tę do pisania mazakami. Oczywiście możesz przypiąć do niej także papier do rysowania i grubsze tektury do malowania.