Chociaż przyjęło się uważać, że walentynki to Dzień Zakochanych, wiele z nas chce w tym dniu okazać ciepłe uczucia nie tylko drugiej połówce. To dobra okazja, żeby wywołać uśmiech na twarzy koleżanki, przyjaciółki czy sąsiadki. To moment, aby poprzez starannie dobrane słowa wywołać uśmiech na jej twarzy i przypomnieć, jak ważną rolę odgrywa w twoim życiu.

Spis treści:

Gotowe wierszyki i rymowanki świetnie sprawdzą się jako element laurki walentynkowej - nie tylko dla drugiej połówki, ale też koleżanki czy przyjaciółki. Oto garść uroczych propozycji na rymowane życzenia:

W dniu świętego Walentego,

pozwól sobie życzyć tego,

by uśmiech na twej twarzy zawsze gościł,

by ci każdy go zazdrościł.

Bądź dalej dla innych radością,

bądź zawsze otoczona miłością!

Droga koleżanko, dnia 14 lutego,

życzę ci wszystkiego najlepszego!

***

Niech cię kocha cały świat,

z każdym żyj za pan brat,

nasza przyjaźń wiele dla mnie znaczy,

niech każdy dobrze to zobaczy!

Z uśmiechem pokonuj losu przeciwności,

miej zawsze szczęście w miłości,

dziś Dzień Zakochanych, ale napisać chciałam,

że twoje wsparcie od zawsze doceniałam!

***

Jak świat długi i szeroki,

wszyscy znają (IMIĘ) loki,

wszyscy znają jej uroczy nosek,

wszyscy ją szanują i podziwiają,

wszędzie jej imię znają.

Droga koleżanko, na walentynki,

przyjmij życzenia - cenniejsze niż upominki!

***

Myślę o tobie ciepło każdego dnia, nie tylko 14 lutego,

przyjmij jednak najlepsze życzenia, nie tylko od Walentego.

Znamy się tak długo, a zbyt rzadko wspominam,

ile dla mnie znaczy twa promienna mina.

Zawsze liczyć na ciebie mogę,

nawet w największą niepogodę.

***

Bukiet róż na walentynki, przyjmij chociaż wirtualnie,

o 14 lutego dziś przypominam formalnie,

dzisiaj Walentego, więc życzenia sobie składamy,

tych co są wokół nas, wreszcie doceniamy.

***

Na górze róże, na dole maki,

dostałam rano SMS taki,

żeby życzenia koleżance złożyć,

wierszyk zabawny dla niej ułożyć.

Bo dziś święto Walentego,

a to nie tylko dzień dla zakochanego.

Dziś świętujemy przyjaźń, uczucia, relacje,

nie tylko dwojga zakochanych kolację!

***

Chociaż dziś wszyscy romantycznie świętują,

koleżanki też na życzenia zasługują.

Życzę ci więc, moja droga,

by w życiu nie powinęła ci się noga,

omijaj szerokim łukiem życiowe przeciwności,

spełniaj się w życiu zawodowym i w miłości,

bądź zdrowa, szczęśliwa i zadowolona,

czuj się każdego dnia życiem zachwycona.

fot. Życzenia walentynkowe dla koleżanki/Adobe Stock, Kalim

Nic tak nie rozjaśnia dnia jak odrobina humoru. Walentynki to świetna okazja, by podarować koleżance chwilę radości i uśmiechu.

Z okazji Walentynek życzę Ci, abyś zawsze znajdowała parę skarpet do kompletu i nigdy nie zgubiła pilota do telewizora!

Niech Twoje życie będzie jak ulubiony serial – pełne emocji, zaskoczeń i pozytywnych zwrotów akcji. A nowy sezon niech zacznie się już dziś!

Życzę Ci, aby każdy dzień był jak kubek gorącej czekolady – słodki, ciepły i pełen niespodzianek!

Krótkie życzenia idealnie sprawdzą się jako szybki SMS lub wiadomość na czacie. Możesz złożyć je nie tylko bliskim koleżankom, ale też znajomym z pracy czy sąsiadkom. Oto garść ciekawych propozycji:

Walentynkowe uściski dla najlepszej koleżanki!

Słońce w sercu i uśmiech na twarzy - tego Ci dziś życzę!

Niech Twój dzień będzie pełen miłych niespodzianek!

Dzięki za bycie tak cudowną przyjaciółką!

Niech każdy dzień będzie jak walentynki - pełen miłości i radości!

Wysyłam walentynkowe serduszka tylko dla Ciebie!

Nie ma lepszej koleżanki do świętowania niż Ty!

Życzę Ci walentynek pełnych śmiechu i dobrego humoru!

Twoja przyjaźń to najcenniejszy prezent na walentynki!

Cieszmy się razem tym cudownym dniem przyjaźni!

Słowa mają moc, a piękne życzenia mogą sprawić, że twoja koleżanka poczuje się naprawdę wyjątkowo. Mogą inspirować i dawać siłę na co dzień, a także być źródłem ciepła i siły w trudniejszych momentach. Oto gotowe propozycje:

Niech każda chwila Twojego życia będzie wypełniona miłością i radością, a każdy dzień przynosi nowe powody do uśmiechu.

Życzę Ci, abyś zawsze miała w sobie tę niezwykłą energię, która sprawia, że wszystko wokół Ciebie staje się lepsze.

Niech Twoje serce zawsze prowadzi Cię w stronę światła, a każdy dzień niech przynosi nowe inspiracje i powody do uśmiechu.

Pamiętaj, że prawdziwe szczęście kryje się w małych momentach - niech każdy z nich wnosi do Twojego życia coś pięknego.

Życzę Ci, abyś zawsze miała odwagę podążać za swoimi marzeniami i nigdy nie traciła wiary w siebie.

Niech każdy dzień będzie dla Ciebie nową okazją do odkrywania świata i siebie samej.

Dziękuję, że jesteś częścią mojego życia - Twoja przyjaźń jest dla mnie bezcenna.

Niech miłość i przyjaźń towarzyszą Ci każdego dnia, przypominając, jak wiele znaczysz dla ludzi wokół Ciebie.

Życzę Ci, aby każdy dzień był przypomnieniem, że jesteś wyjątkowa i kochana przez wielu.

Twoja obecność sprawia, że każdy dzień staje się lepszy - dziękuję za to, że jesteś.

Niech nasze wspólne chwile będą zawsze pełne śmiechu, radości i niezapomnianych przeżyć.

Życzę Ci, abyś zawsze miała wokół siebie ludzi, którzy tak jak ja, doceniają Twoją wyjątkowość.

Kreatywne podejście do życzeń może przynieść wiele radości i stać się początkiem niezapomnianych chwil.

Niech każdy dzień będzie dla Ciebie jak kawałek sztuki - pełen kolorów, emocji i piękna.

Życzę Ci, aby każda podróż, nawet ta krótka, była pełna odkryć i niezwykłych przeżyć.

Niech Twoje życie będzie jak ulubiona książka - pełne niesamowitych rozdziałów i niespodziewanych zwrotów akcji.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.01.2021.

