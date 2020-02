fot. Adobe Stock

Wielki Post to okres pokuty, który przygotowuje katolików do głębokiego przeżywania Zmartwychwstania Jezusa, czyli najważniejszego dla chrześcijan święta. Post rozpoczyna się w Środę Popielcową, a kończy w Wielkim Tygodniu. Skąd wzięło się symbolicznych 40 dni? Jakie obrzędy i nabożeństwa są związane z Wielkim Postem?

Wielki Post 2020

Wielki Post trwa zawsze 6 tygodni. W tym czasie wierni przygotowują się do Wielkanocy. To jednak nie tylko czas sprzątania, mycia okien i rozmyślania o wielkanocnych potrawach i ciastach. Wielki Post to także (przede wszystkim) okres symboli i wielu zwyczajów, przygotowania duchowego do przeżywania świąt.

Środa Popielcowa w 2020 roku wypada 26 lutego. To właśnie ten dzień rozpoczyna Wielki Post, który potrwa do Wielkiego Czwartku, czyli 9 kwietnia. W 2020 Wielki Post będzie zatem trwać od 26 lutego do 9 kwietnia.

Symbolika Wielkiego Postu

Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego Wielki Post trwa 40 dni i po co posypujemy głowy popiołem? Spieszymy z tłumaczeniem.

40 dni Wielkiego Postu - liczba 40 w Biblii pojawia się niezwykle często - tyle dni trwał potop oczyszczający Ziemię z grzechów, panowanie Dawida i Salomona w Izraelu, wędrowanie Eliasza przez pustynię, nawrócenie oraz pokuta ludności Niniwy i tyle dni przebywał Mojżesz na Synaju.

Wielki Post trwa 40 dni, ponieważ właśnie tyle czasu przebywał Jezus na pustyni, gdzie pościł i był wtedy kuszony przez diabła. Każde 40 dni lub lat w Piśmie Świętym jest okresem nawrócenia i pokuty. Tak samo i czas Wielkiego Postu, którzy przygotowuje wszystkich do Zmartwychwstania Jezusa.

Posypywanie głów popiołem to symbol wezwania wiernych do przemyślenia swoich grzechów, pokuty i nawrócenia. A czym jest sam popiół? To spalone poświęcone palmy z poprzedniej Niedzieli Palmowej. Jest znakiem przemijalności rzeczy materialnych.

Obrzędy Wielkiego Postu

Podczas Wielkiego Postu wierni uczestniczą w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, a także Gorzkich Żali, które mają nawiązywać do misterium męki Jezusa Chrystusa. Wielu katolików podejmuje postanowienia wielkopostne, które służą realizacji kolejnych celów na drodze pracy nad własnym charakterem - to np. powstrzymywanie się od jedzenia słodyczy przez okres Wielkiego Postu.

Zwyczajowo w tym okresie należy wstrzymać się od udziału w imprezach. Jest to czas zadumy, gdy osoby wierzące nie powinny myśleć o hucznych zabawach, a skupić się na refleksji i modlitwie.

W parafiach odbywają się tzw. rekolekcje wielkopostne. To moment, gdy wierni masowo przystępują do sakramentu pokuty, a także wysłuchują nauk głoszonych przez rekolekcjonistę.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.04.2019

Czytaj więcej na temat tradycji:

Niedziela Palmowa

Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota