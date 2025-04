Czasami aż nie dowierzamy, gdy poznajemy kolejne historie skrzywdzonych psiaków i jednocześnie widzimy, jak bardzo lgną one do ludzi. To człowiek skazuje je na okrutny los, łamie im serca, a one i tak są mu bezgranicznie oddane. Podobnie jest w przypadku tego czworonoga. Poranek ma uśmiech od ucha do ucha, choć doznał wielu krzywd. Tylko jego oczy zdradzają, jak wiele przeszedł.

Poranek o wielkim uśmiechu i smutnych oczach. To one pokazują cierpienie, jakie przeszedł

Na facebookowym profilu Celestyniaki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie pojawił się post, obok którego nie można przejść obojętnie. Widzimy w nim zdjęcia uroczego psiaka, który cieszy się od ucha do ucha. Jego życie nie jest jednak tak radosne.

Poranek. Największy uśmiech w schronisku! Promyczek, słoneczko. Tak wygląda pies uwolniony z łańcucha – pisze schronisko w Celestynowie.

Poranek był więziony na łańcuchu. Znalazł się w schronisku w wyniku interwencji. To właśnie azyl stał się jego schronieniem, choć dla zwierzęcia powinien być ostatecznością. Musimy zrobić wszystko, aby ten psiak doznał miłości człowieka i zdał sobie sprawę, że w domu jest o wiele lepiej niż w schronisku.

Tylko zobacz, jakie to cudowne psisko.

Adopcja psa – Poranek czeka na kogoś, kto go pokocha

Poranek każdego dnia jest bardzo wdzięczny wolontariuszom za to, że został uratowany z okrutnych warunków. Tylko oczy zdradzają, ile cierpienia musiał przeżyć. Uśmiech od ucha do ucha nie schodzi z jego pyszczka, bo jest szczęśliwy, że może latać wolno – mimo mieszkania za kratami.

Z pewnością ten psiak będzie ogromnie wdzięczny każdemu, kto go przygarnie i da mu miłość oraz ciepło. Jeżeli jesteś w stanie to zrobić, wypełnij ankietę przedadopcyjną na profilu Celestyniaki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie na Facebooku. A jeśli nie możesz zabrać Poranka pod swój dach, wciąż jesteś w stanie mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jego temat, aby dotarł do jak największego grona odbiorców.

- Na pewno wniesie do domu wiele radości. - Ile on ma w sobie wdzięku, piękna i krasy, a przede wszystkim wspaniałego charakteru. - Fantastyczny pies – piszą komentujący.

Mocno trzymamy kciuki za Poranka. Wierzymy, że już niedługo się przekona, czym jest prawdziwy dom i kochająca rodzina.

Źródło: Facebook.com, Celestyniaki - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

