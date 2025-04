Ma najbardziej przerażone oczy w schronisku i wielkie serce. Trzeba jej szybko znaleźć dom

Grazia to piękna suczka o niezwykle smutnych oczach. Jedyny sposób, aby znów zagościła w nich radość, to otoczenie jej opieką i miłością. Schronisko w Celestynowie błaga o dom dla tej psinki. Zobacz, co możesz dla niej zrobić.