25 propozycji pozdrowień na Środę Popielcową. Te słowa pomogą rozpocząć Wielki Post z duchową głębią

Pozdrowienia na Środę Popielcową to okazja do refleksji oraz wyrażenia uczuć i wsparcia bliskim w tym szczególnym momencie kalendarza liturgicznego. To czas, kiedy warto zatrzymać się na chwilę, by przemyśleć istotę życia i podzielić się z innymi serdecznymi słowami.