Środa Popielcowa, inaczej Popielec, to w kościele katolickim dzień, który rozpoczyna wielki post. Jest to święto ruchome, przypadające zawsze 40 dni przed Niedzielą Wielkanocną, czyli między 4.02 a 10.03. W 2024 roku Środa Popielcowa przypada na końcówkę lutego (14.02 - w walentynki). Jakie jest znaczenie Popielca i co się wtedy dzieje w kościele katolickim?

W tym roku Środa Popielcowa wypada 14 lutego. To dość wczesna data, w 2023 roku Popielec był 22 lutego, a w 2022 dopiero na początku marca. Bardzo często dzień ten określany jest jako Wstępna Środa - można powiedzieć, że jest to wstęp do wielkiego postu, który trwa 40 dni.

Ile posiłków jeść w Środę Popielcową?

Podczas Środy Popielcowej obowiązuje ścisły post. Powinno się zjeść jedynie 3 posiłki, z czego tylko jeden powinien być maksymalnie sycący. Wszystkie muszą być bezmięsne i lekkostrawne - nie powinny być tłuste.

Jakie jest w zasadzie znaczenie Środy Popielcowej i co symbolizuje popiół sypany wiernym na głowę? Rytuał ten został na stałe wprowadzony ok. IV wieku. Dla wiernych Popielec jest dniem wewnętrznego nawrócenia oraz okazją do pokuty i przeprowadzenia wewnętrznego rachunku sumienia.

Popiół to symbol oczyszczenia i zmartwychwstania. Jego znaczenie wiąże się z wierzeniami, według których Bóg stworzył człowieka z popiołu, a ten po śmierci z powrotem "obróci się w proch". Popielec ma przypomnieć wiernym, że życie ziemskie przemija i że tylko wiara prowadzi do zbawienia duszy po śmierci i daje szansę na życie wieczne.

Liturgia podczas Popielca różni się nieco od tych w inne dni. Podczas niej ksiądz posypuje głowy wiernych niewielką ilością popiołu, mówiąc przy tym "z prochu powstałeś, w proch się obrócisz". Popiół pochodzi ze spalonych rok wcześniej poświęconych palm wielkanocnych. Zwykle ma to miejsce po homilii oraz pobłogosławieniu popiołu.

Wówczas ksiądz wypowiada słowa "bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby pobłogosławił ten popiół, który nakładamy na nasze głowy na znak pokuty". Często zdarza się, że kapłan nie sypie głowy popiołem, ale moczy w nim palec, a następnie tworzy na czołach wiernych znak krzyża.

Msza w Środę Popielcową nie jest obowiązkowa, ale mimo to mnóstwo wiernych gromadzi się tego dnia w kościele, aby wspólnie rozpocząć wielki post.

