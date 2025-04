Dieta FMD to dieta niskobiałkowa i niskokaloryczna. Z jednej strony jest mocno restrykcyjna, ale z drugiej – trwa krótko. Dlatego u wielu osób ma szansę powodzenia. Pozwala zmniejszać masę ciała, spowalnia starzenie się organizmu i pomaga zapobiegać niektórych poważnym chorobom. Nie trzeba pilnować godzin posiłków czy całkowitego odmawiać sobie jedzenia, a mimo to działa na organizm jak post.

Spis treści:

FMD to skrót od fasting mimicking diet, czyli dieta FMD to dieta imitująca post.

Najbardziej skrajną wersją postu jest post wodny, lecz niesie on ze sobą poważne ryzyko niedoborów. Z drugiej strony jednak okresowy post ścisły przynosi pewne korzyści, np. wzmocnienie odporności, zmniejszenie ryzyka rozwoju cukrzycy czy niektórych typów raka i chorób układu krwionośnego. Dlatego włoski profesor, Valter Longo, postanowił opracować sposób żywienia, który zapewnia korzyści postu, ale nie prowadzi do niedoborów, a przynajmniej bardzo zmniejsza ich ryzyko.

Dieta FMD jest dietą o znacznie obniżonej kaloryczności, jest uboga w białko, ogranicza węglowodany. Trwa przy tym tylko 5 dni.

Efekty diety FMD są takie same jak postu i obejmują:

Dieta FMD może nie być korzystna dla każdego, np. dla osób przyjmujących niektóre leki czy chorujących na niektóre choroby przewlekłe, np. cukrzycę czy zaburzenia odżywiania. Nie powinny jej stosować dzieci, ciężarne, osoby niedożywione i z niedoborami żywieniowymi, z zaburzeniami pracy wątroby.

Diecie FMD może towarzyszyć uczucie głodu, które jest dla niektórych osób trudne do zniesienia i może niekorzystnie wpływać na samopoczucie.

Na diecie FMD nieco inne zasady obowiązują pierwszego dnia, a nieco inne przez kolejne 4 dni:

Przez cały czas trwania diety FMD należy wypijać nie mniej niż 2 litry wody.

Dietę FMD należy przeprowadzać co miesiąc przez minimum 3 miesiące. Podobno tyle czasu potrzeba (czyli trzykrotne powtórzenie 5-dniowego postu), aby odnieść z diety korzyści zdrowotne. Jeśli dieta FMD ma być stosowana w celu odchudzania, należy ją powtarzać co miesiąc aż do uzyskania prawidłowej masy ciała.

W przeciwieństwie do diety IF, w diecie FMD są obostrzenia dotyczące pokarmów, które można jeść w czasie diety, a z których należy zrezygnować.

Do produktów zalecanych należą:

Na diecie FMD nie należy jeść wszystkich pokarmów, które szybko podnoszą poziom cukru we krwi (o wysokim indeksie glikemicznym):

Oto przykładowy jadłospis na 1. dzień diety FMD oraz na 1 z 4 dni drugiego etapu tej diety.

Pierwszy dzień diety FMD:

Przykładowy jadłospis na kolejne dni diety FMD: