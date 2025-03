Wynagrodzenia przy umowie zlecenie mają być wypłacane do 10.dnia miesiąca.

Umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, które są objęte przepisami dotyczącymi minimalnej stawki godzinowej i zawarte na okres dłuższy niż miesiąc, podlegają specjalnym regulacjom odnośnie do terminu wypłaty wynagrodzenia. Wypłata wynagrodzenia musi być realizowana co najmniej raz w miesiącu, jednak ten obowiązek dotyczy jedynie części wynagrodzenia odpowiadającej minimalnej stawce.

Reszta wynagrodzenia, przewyższająca tę minimalną kwotę, może być wypłacona w późniejszym terminie, jeśli tak ustalono w umowie.

To może się jednak zmienić. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej pracuje obecnie nad zmianami dotyczącymi wynagrodzeń.

Zgodnie z art. 18 ust. 7 projektu wypłaty wynagrodzenia dokonuje się niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego

- czytamy w uzasadnieniu do nowych przepisów.

O ile w przypadku umów o pracę takie uzgodnienie nie jest zaskoczeniem, to taki zapis nie był oczywisty w przypadku innych umów.

Ministerstwo planuje też zmiany w ustalaniu płacy minimalnej - do pensji minimalnej nie będą wliczane takie elementy jak premie czy nagrody. Celem tych zmian jest przywrócenie tym dodatkom charakteru motywacyjnego. Obecnie często stanowią one uzupełnienie do poziomu minimalnej płacy.

Obecnym problemem jest również zaniżanie wynagrodzeń pracowników. Dotychczas przedsiębiorcy ponosili kary wyłącznie za wypłacanie zaniżonego wynagrodzenia, a nie za wypłacanie jedynie części.

Co więcej te sankcje były stosunkowo niskie, wynosząc od 1000 do 30 000 zł. Wprowadzenie nowych przepisów unijnych ma zaostrzyć te regulacje. Przedsiębiorcy, którzy wypłacają wynagrodzenie niższe od minimalnej stawki godzinowej lub w ogóle nie płacą za przepracowane godziny, będą narażeni na kary grzywny od 1500 zł do 45 000 zł, podaje Interia Biznes.

Projekt ustawy trafił do konsultacji.

