Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który trwa aż do Wielkanocy. Tego dnia obowiązuje ścisły post, co oznacza, że bardzo wielu produktów nie można jeść. Jadłospis musi opierać się na prostych, jarskich daniach i składać się jedynie z jednego dużego posiłku i dwóch lub trzech mniejszych. Zobacz, co jeść podczas Popielca.

Podczas Środy Popielcowej obowiązuje ścisły post. Co to oznacza? W ten dzień należy zjeść 3 posiłki, z czego tylko jeden do syta - najlepiej postny obiad. Dodatkowo jadłospis powinien być prosty i opierać się wyłącznie na jarskich składnikach.

Dopuszczalne są przede wszystkim potrawy warzywne i mączne, czasem także rybne. Podczas Środy Popielcowej świetnie sprawdzają się lekkie zupy na wywarze warzywnym, sałatki, a także wegetariańskie pasty kanapkowe.

Czy można pić alkohol w Środę Popielcową?

Nie ma oficjalnego zakazu spożywania alkoholu podczas Środy Popielcowej czy wielkiego postu. Warto jednak w tym czasie kierować się zdrowym rozsądkiem i unikać nadmiernych ilości wyskokowych trunków. Zasady kościelne sugerują, aby w czasie postu nie spożywać alkoholu w ogóle, jednak jest to jedynie zalecenie.

Wobec tego lampka wina do obiadu czy ugoszczenie bliskich domową nalewką nie będzie traktowane jako złamanie zasad postu.

Podczas Środy Popielcowej, a także w inne dni, kiedy obowiązuje post ścisły (czyli np. w Wielki Piątek) obowiązuje całkowity zakaz spożywania mięsa oraz produktów odzwierzęcych. Czasem dopuszcza się spożywanie ryb.

Dodatkowo nie powinno się jeść więcej niż jednego sytego posiłku. Wszystkie pozostałe powinny być lekkie. Łącznie w ciągu dnia należy zjeść nie więcej niż 3 posiłki.

Czy w czasie postu można jeść słodycze?

W czasie ścisłego postu, a więc podczas Środy Popielcowej nie należy jeść ani słodyczy, ani cukru. Jeśli więc słodzisz kawę czy herbatę, tego dnia dobrze jest zrezygnować z tej praktyki. Podobnie jest ze wszystkimi słodkimi potrawami, takimi jak naleśniki, owsianka czy jogurty.

Czy można jeść jajka w Środę Popielcową?

Jajka, jak i wszystkie produkty odzwierzęce (miód, sery, etc) są zabronione podczas Środy Popielcowej. W tym dniu nie należy więc po nie sięgać i zastąpić je w pełni jarskimi potrawami. Dodatkowo należy zwracać uwagę na skład gotowych produktów i kontrolować, czy nie zawierają niedozwolonych w czasie postu składników.

Czy można jeść pasztet w Środę Popielcową?

Pasztet jest daniem mięsnym, a mięso podczas ścisłego postu jest zabronione. Bez względu na to, w jakiej występuje formie, nie powinno się go spożywać w Środę Popielcową. Dopuszczalną postacią jest pasztet wegetariański - przygotowany na bazie warzyw, kaszy oraz niewielkich ilości tłuszczu.

W czwartek po Środzie Popielcowej ścisły post już nie obowiązuje. Zastępuje go post zwykły, w którym dopuszczalne jest jedzenie mięsa i produktów zwierzęcych. Należy jednak zachowywać umiar i trzymać się zasady kilku lekkich posiłków i jednego bardziej sycącego.

Podczas wielkiego postu należy przede wszystkim dbać o zdrowie i nie ograniczać nadmiernie spożycia kalorii. Dzienna kaloryczność posiłków powinna zawsze odpowiadać indywidualnemu zapotrzebowaniu.

Ścisły post w Środę Popielcową obowiązuje osoby w wieku 18-60. Młodzież po 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość, a więc ograniczenie produktów mięsnych oraz słodyczy, ale w tym przypadku zasady są duże mniej restrykcyjne.

Dodatkowo z obowiązku ścisłego poszczenia zwolnione są osoby chore, które muszą mieć specjalną dietę oraz ci, którzy nie mają wpływu na jedzone posiłki (np. osoby, które obiad jedzą w punktach zbiorowego żywienia, gdzie menu jest z góry ustalone).

Osoby bardzo wierzące, które chcą być zwolnione z postu, często zgłaszają się do kościoła w celu uzyskania specjalnej dyspensy. Muszą być jednak ku temu konkretne powody.

