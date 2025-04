Każda mama sama wie, kiedy przychodzi właściwy moment na zakończenie karmienia piersią. Niezależnie od tego, czy decyzja o odstawieniu dziecka od piersi zapada po kilku miesiącach, roku, czy kilku latach karmienia, warto się do tego procesu odpowiednio przygotować. Zanik pokarmu nie nastąpi z dnia na dzień. Co zatem warto robić, by produkować go coraz mniej i ostatecznie zakończyć laktację? Podpowiadamy!

Jak zatrzymać laktację?

Warto, również ze względów psychologicznych, dać sobie nieco więcej czasu i zamiast odstawiać dziecko od piersi z dnia na dzień, stopniowo przyzwyczajać go do tego, że mamine mleko wkrótce zniknie. W tym celu:

wydłużaj przerwy między karmieniami – jeśli to możliwe, całkowicie zaprzestań karmień nocnych, w dzień karm coraz rzadziej, na końcu odstaw karmienia poranne i wieczorne;

– jeśli to możliwe, całkowicie zaprzestań karmień nocnych, w dzień karm coraz rzadziej, na końcu odstaw karmienia poranne i wieczorne; skracaj czas pojedynczych karmień – nie czekaj, aż dziecko wypróżni całą pierś, pozwól mu chwilę possać, a następnie podaj drugą. Dzięki temu za każdym razem w piersiach będzie się musiało wyprodukować mniej mleka i laktacja sama zacznie hamować;

– nie czekaj, aż dziecko wypróżni całą pierś, pozwól mu chwilę possać, a następnie podaj drugą. Dzięki temu za każdym razem w piersiach będzie się musiało wyprodukować mniej mleka i laktacja sama zacznie hamować; rozszerzaj dziecku dietę – na początku malec może jedynie próbować nowe smaki, ale najadać się mlekiem z piersi. Gdy jednak będzie dostawać coraz więcej różnych posiłków w ciągu dnia, z czasem zacznie napełniać nimi żołądek na tyle, że sam nie będzie już potrzebować tak często piersi.

Domowe sposoby na hamowanie laktacji

W zakończeniu karmienia piersią pomocne bywają naturalne, domowe sposoby. Możesz wypróbować np.:

napar z liści szałwii – pijąc napar z tego zioła, szybko zauważysz, że z twoich piersi leci coraz mniej mleka; wystarczą 3-4 saszetki dziennie;

– pijąc napar z tego zioła, szybko zauważysz, że z twoich piersi leci coraz mniej mleka; wystarczą 3-4 saszetki dziennie; napar z mięty – to babciny, ale skuteczny sposób na zmniejszenie produkcji pokarmu w piersiach; możesz stosować go zamiennie z szałwią;

– to babciny, ale skuteczny sposób na zmniejszenie produkcji pokarmu w piersiach; możesz stosować go zamiennie z szałwią; okłady z liści kapusty – zadziałają kojąco, gdy w piersiach pojawią się grudki. Kapusta ma działanie wyciągające i przeciwzapalne;

Tego nie rób!

Być może słyszałaś o tych dość kontrowersyjnych metodach hamowania laktacji, ale ostrzegamy – one wcale nie działają, a w dodatku mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku dla twojego organizmu. Decydując się na odstawienie dziecka od piersi, nigdy:

nie ograniczaj wypijanych płynów – dawniej uważano, że im mniej kobieta pije, tym mniej mleka wyprodukuje, ale ta teoria okazała się mitem. Co ważne, przyjmując zbyt małą ilość płynów w ciągu doby można narazić się na stany zapalne układu moczowego lub zaburzenia elektrolitowe;

– dawniej uważano, że im mniej kobieta pije, tym mniej mleka wyprodukuje, ale ta teoria okazała się mitem. Co ważne, przyjmując zbyt małą ilość płynów w ciągu doby można narazić się na stany zapalne układu moczowego lub zaburzenia elektrolitowe; nie opinaj ciasno piersi – stosowanie bandażu czy ciasnego biustonosza nie jest skuteczną metodą hamującą produkcję mleka. Poza tym jest to metoda niebezpieczna, która może doprowadzić do zatkania kanalików mlecznych i w efekcie pojawienia się zapalenia piersi.

Leki na zatrzymanie laktacji

Czasami naturalne wygasanie produkcji pokarmu jest niewystarczające i zbyt wolne. Wówczas warto udać się na wizytę do lekarza. Specjalista jeśli uzna to za zasadne, przepisze tabletki na zatrzymanie laktacji. Lek ten nazywa się Bromergon. Ponieważ jednak jego stosowanie może wywoływać stany depresyjne, lekarze są bardzo ostrożni w przepisywaniu go. Inne dostępne w aptekach środki hamujące produkcję mleka to Bromocorn, Dostinex, Parlodel, Norprolac. Ale uwaga! Wraz z rozpoczęciem zażywania tabletek przeciwlaktacyjnych zaleca się zaprzestania karmienia piersią.

