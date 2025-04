Z pewnością niejednokrotnie słyszałaś, że karmienie piersią równa się rezygnacji np. z surowego pomidora czy owoców z dużymi pestkami. Skąd wzięła się dieta matki karmiącej i jak powinnaś rozumieć to pojęcie?

Jak powinnaś się odżywiać w okresie laktacji? Odpowiedź jest znana i stara jak świat: zdrowo i racjonalnie. Niemniej jednak ogólniki nigdy nie są dobrymi wskazówkami, jeśli chodzi nie tylko o własne zdrowie, lecz także małego dziecka, któremu chcesz dać to, co najlepsze.

Zacznijmy od tego, że jeśli dotychczas odżywiałaś się prawidłowo (unikałaś typowo fastfoodowych obiadów, energetyków, a słodyczy nie popijałaś litrem kawy), to nie musisz z niczego rezygnować. Dieta matki karmiącej nie istnieje; istnieją jedynie zalecenia, jak się odżywiać w okresie laktacji i na co zwracać szczególną uwagę.

Tuż po porodzie kobieta potrzebuje siły, bo czeka ją wymagający fizycznie okres. Dieta eliminacyjna zastosowana bez podstaw odbiera siły i niszczy zdrowie matki. Ewolucja urządziła to tak, że nawet, jeśli dieta jest niedoborowa np. w wapń to natura i tak zadba o to, by wapnia nie zabrakło w pokarmie. Jak to robi? Pobiera wapń z kości kobiety karmiącej. Restrykcyjna dieta w czasie laktacji szkodzi przede wszystkim matce. Często przychodzą do mnie pacjentki, które w czasie laktacji odżywiają się marchewką, ryżem i piersią z indyka. Taka dieta nie dość, że jest niskokaloryczna to także niedoborowa. Czym skutkuje taki sposób odżywiania? Osłabieniem mamy, bo wbrew pozorom to, co i ile je kobieta karmiąca piersią ma niewielki wpływ na skład pokarmu.

- tłumaczy Barbara Dąbrowska-Górska, dietetyk.