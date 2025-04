Garnek łatwo przypalić, ale często dość trudno się tego zabrudzenia pozbyć. Czasem wystarczy dosłownie kilka sekund nieuwagi, by gotujące się mleko, sos czy zupa (np. gęsty, mączny żurek) przysporzyły mnóstwo pracy. Przypalony garnek nie musi jednak trafić na śmietnik - można go szybko i łatwo wyczyścić. Zobacz tę garść domowych sposobów

Sól znacznie ułatwia czyszczenie przypalonych miejsc, ale musisz pamiętać, że ta metoda sprawdza się wyłącznie wtedy, gdy przypaliłaś sam spód naczynia. Wystarczy, że na dno garnka wysypiesz grubą warstwę soli. Pozostaw sól na kilka godzin, a następnie opłucz garnek dużą ilością wody. Może być konieczne przetarcie go również ściereczką lub gąbką.

Do czyszczenia przypalonego garnka, bez względu na wybraną metodę, możesz także użyć zwiniętej kulki z folii aluminiowej albo szorstkiej "drucianej" gąbeczki. Uważaj jednak, aby nie uszkodzić powierzchni garnka.

Jeśli garnek nie jest emaliowany, zabrudzenia usuniesz z łatwością za pomocą octu. Nalej do naczynia ocet na wysokość kilku centymetrów i gotuj przez kilka minut (może to być ocet zarówno spirytusowy, jak i winny).

Ta metoda jest niezwykle skuteczna, jednak jej wadą jest nieprzyjemny i intensywny zapach. Najlepiej na ten czas wyjść z kuchni, a także otworzyć okna i włączyć okap, który pochłonie część zapachów. Pamiętaj też, aby nie robić tego w pobliżu dzieci i zwierząt domowych - dla nich zapach będzie jeszcze bardziej drażniący.

Zastosowania sody oczyszczonej są niezliczone. Pomaga ona usuwać zabrudzenia z kuchni i łazienki, wybielać ubrania, a także pochłania zapachy z lodówki, pralki czy zmywarki. Aby wyczyścić przypalony garnek, wystarczy wymieszać w nim wodę z sodą i gotować przez kilka minut.

Innym sposobem jest wymieszanie sody z octem. Zasyp przypalony garnek sporą ilością sody, a następnie zalej octem. Rób to ostrożnie, ponieważ powstanie pieniąca się mieszanka. Stworzona w ten sposób reakcja pomoże rozpuścić zabrudzenia, które następnie wytrzesz gąbką lub aluminiową kulką.

Jeśli przypalenie nie zejdzie, to powtórz tę czynność jeszcze raz. Soda to świetny sposób na czyszczenie garnków emaliowanych, nie powinno się jednak myć w ten sposób garnków aluminiowych.

Kwasek cytrynowy sprawdzi się idealnie do czyszczenia garnków ze stali nierdzewnej. Na dno i ścianki garnka wysyp kilka łyżeczek kwasku. Po 5 minutach zalej go gorącą wodą i całość zagotuj. Po 10 minutach zestaw garnek z ognia, wystudź i gotowe! Brud i spalenizna powinna dać się usunąć bez problemu. Kwasku cytrynowego nie stosuj do czyszczenia garnków emaliowanych czy ceramicznych.

Proszek do prania pomaga zwalczyć nie tylko plamy na ubraniach. Świetnie poradzi sobie również z przypalonym garnkiem. Na dno wsyp 3 łyżki proszku do prania, zalej do pełna wodą i gotuj tę mieszankę przez 15-20 minut. Przy silniejszych zabrudzeniach, może to być nawet 45-50 minut.

Pamiętaj, aby potem dokładnie, kilkukrotnie przepłukać garnek, a najlepiej kilka razy zagotuj wodę, a następnie ją wylej. Dzięki temu dokładnie usuniesz pozostałości proszku oraz ewentualny chemiczny posmak.

Aby wyczyścić przypalony garnek, wrzuć tabletkę do zmywarki do środka, a następnie zalej wrzącą wodą na wysokość 2-3 centymetrów. Tę mieszankę pozostaw w garnku na całą noc. Rano umyj garnek płynem do mycia naczyń. Wszystkie zabrudzenia powinny zniknąć. Ta metoda doskonale sprawdza się do czyszczenia garnków ze stali nierdzewnej.

Ten legendarny napój ma wiele zastosowań w kuchni i ogólnie w sprzątaniu. Z powodzeniem usunie rdzę, a nawet kamień. Napoje typu cola doskonale radzą sobie z kamieniem w zlewie, na bateriach prysznicowych, a nawet w toalecie.

Sprawdzą się także w przypadku przypaleń. Nalej do garnka colę na wysokość kilku centymetrów i gotuj przez parę minut. Po tym czasie po przypalonych resztkach nie będzie śladu. Metoda nie jest wskazana do czyszczenia garnków emaliowanych. Cola może naruszyć jego kolor.

