Prezent na Dzień Mamy DIY: najpiękniejsze pomysły na ręcznie zrobiony podarunek dla mamy. Wykorzystaj papier, kwiaty oraz wosk

Aby zrobić wełniane serce, nie musisz umieć dziergać. Wystarczy, że wytniesz kształt z grubego kartonu, a potem owiniesz go czerwoną włóczką. W ten sposób stworzysz piękny prezent DIY dla mamy, który możesz przerobić np. na breloczek do kluczy albo zawieszkę do telefonu.