Pleśniawki - biały kożuch na języku. Jak leczyć i zapobiegać

fot. Adobe Stock

Pleśniawki u niemowląt pojawiają się jako efekt kontaktu ust dziecka z bakteriami. Pleśniawki trzeba szybko zdiagnozować i leczyć, by nie przedostały się do krtani.

Spis treści:

Pleśniawki u niemowląt mają postać białego nalotu/kożucha na języku. Przypominają resztki mleka, ale w rzeczywistości są swędzące i drażniące. Konieczny jest lek na receptę.

Pleśniawki wywołują drożdżaki, czyli grzyby i ich nazwa kojarzy się - prawidłowo - z kożuchem pleśni, ale w kolorze białym. Występują u niemowląt, które na co dzień - zwłaszcza w okresie ząbkowania - biorą do ust wiele przedmiotów, wielokrotnie podnoszą z podłogi swoje zabawki i wkładają do buzi. Oblizany przez rodzica smoczek czy niewysterylizowana butelka również może zapoczątkować atak pleśniawek.

U najmłodszych dzieci ochrona w postaci śluzówki w jamie ustnej jest niedoskonała i łatwiej dochodzi u nich do wnikania drobnoustrojów w głąb błony śluzowej, dlatego u niemowlaków często dochodzi do zakażeń grzybiczych. Pleśniawki u niemowlaka występują często i chętnie wracają.

Pleśniawki u niemowląt mają postać białego nalotu/kożucha na języku, ale też białych plamek na wargach, podniebieniu czy wewnętrznej stronie policzków. Trudno je pomylić z resztkami mleka, kiedy zasiedlają całą jamę ustną.

Pleśniawki u niemowlaka/ fot. Adobe Stock

Objawy zapalenia jamy ustnej są z reguły dość podobne, chociaż ich nasilenie może być różne. Na początku rodzic dostrzeże pojedyncze, punktowe białe ślady przypominające krostkę czy aftę i to już pierwszy sygnał świadczący o pleśniawkach. Próbując ją usunąć, może doprowadzić do rozdrapania i krwawienia - pod żadnym pozorem nie należy dotykać pleśniawki u dziecka ani nie usuwać gazikiem.

Objawy pleśniawek:

biały nalot na języku, ustach, a nawet w całej jamie ustnej,

biały kożuch pokrywający język,

rozdrażnienie,

brak apetytu,

odmowa ssania,

płaczliwość,

próby przyniesienia sobie ulgi przedmiotami, np. gryzakiem,

podwyższona temperatura.

Na wszelki wypadek sprawdź, czy w buzi dziecka nie ma nadżerek lub owrzodzeń, czasem krwawiących albo pokrytych nalotem (białym, brudnoszarym, zielonkawym).

Pleśniawki rozwijają się w zastraszającym tempie i łatwo o zaniedbanie, jeśli będzie się zwlekać z wizytą u pediatry - a ta jest konieczna. Leczenie pleśniawek u niemowląt polega na wprowadzeniu (najczęściej strzykawką) Nystatyny - leku w proszku rozrabianego z wodą.

Lek na pleśniawki ma krótki termin przydatności i musi być przechowywany w lodówce. Zaleca się też namaczanie gazika w Nystatynie i pocieranie miejsc w jamie ustnej (tzw. pędzlowanie), ale skuteczniejsze jest wprowadzanie leku doustnie łyżeczką lub strzykawką.

Dziecko, które cierpi na zakażenie jamy ustnej, powinno dużo pić, gdyż niedobór płynów prowadzi do osłabienia produkcji śliny, a tym samym do wysuszenia śluzówek, a to przyczynia się do dyskomfortu, a nawet bólu. Mamy karmiące piersią powinny przystawiać dziecko do piersi jak najczęściej, a przed i po każdym karmieniu przemywać brodawkę wodą, a następnie nystatyną.

Lekarz może zalecić przecieranie zmienionych chorobowo miejsc gencjaną (roztworem wodnym), ale jest to metoda przestarzała i o niskiej skuteczności. Gdy zakażeniu grzybami towarzyszy również zakażenie bakteryjne, przepisuje się antybiotyk.

Choć uznaje się, że dziecko ma zapoznawać się z bakteriami, to nie należy umożliwiać mu brania do ust nośników bakterii, które mogą nawet przyczynić się do wystąpienia nie tyle pleśniawek, co owsików . Pleśniawki u niemowlaków są często spotykane, ale żeby nie nawróciły, kuracja musi być skrupulatnie przeprowadzona, a w domu powinno się wprowadzić wzmożone zasady higieny.

pamiętaj o sterylizacji butelek, smoczków, zabawek,

nie zapominaj o praniu akcesoriów, pluszaków i kołderek,

unikaj sytuacji, w których dziecko bierze do ust np. pilot do telewizora,

zadbaj o czystość powierzchni, po których pełza lub raczkuje,

wyeliminuj z jego zasięgu wzroku klucze, kapcie, puste butelki po napojach (odkręcone),

nie pozwól, by dziecko bawiło się w łazience w niebezpieczny sposób (np. klapą od sedesu, gdzie jest mnóstwo bakterii).

Zobacz teraz: Niemowlęcy odruch Moro - kiedy powinien niepokoićCiemiączko - jak pielęgnować

Jak dbać o higienę intymną dziecka