Ludziki z kasztanów - 5 pomysłów na ich wykorzystanie

fot. Adobe Stock

Kasztany są idealnym materiałem do domowych zabaw z dziećmi. Można stworzyć z nich ludziki, dorysować miny i oczy, by maluchy miały jesienną rozrywkę. Pamiętaj, by czuwać nad bezpieczeństwem dzieci w trakcie prac plastycznych.

Wąż z kasztanów

To jedna z propozycji ludzików z kasztanów, a w zasadzie zwierzątek. Można też wykonać misia z kasztanów, a oczy zrobić z jarzębiny. Do wykonania węża będziesz potrzebować:

ok. 15 kasztanów,

samoprzylepnych oczu (lub plasteliny do ich wykonania),

czerwonego drucika kreatywnego,

nitki i dużej igły.

Świeże kasztany należy przewlekać przez podwójnie nawleczoną nitkę. Możesz ozdobić według własnego uznania (na przykład można dorobić nogi z drucików kreatywnych - wtedy z węża powstanie stonoga).

fot. Adobe Stock

Sowy z kasztanów i żołędzi

Do wykonania sów będą potrzebne:

4 kasztany,

„czapeczki” z żołędzi,

samoprzylepne oczy,

plastelina,

kawałki filcu,

mocny klej, najlepiej na ciepło z pistoletu.

Czapeczki przyklej w miejscu oczu, ich środek wypełnij plasteliną lub przyklej gotowe oczka kupione w sklepie papierniczym. Z filcu wytnij skrzydełka, łapki i dziób, a potem przyklej je do kasztana. Ludzik z kasztanów - a w zasadzie sówka - gotowa.

fot. Adobe Stock

Figurki wesołe kasztany

Żołędzie i kasztany mogą pełnić rolę naturalnych liczmanów. Dzieci mogą je przeliczać, grupować i układać z nich różnorakie formy, kształty i figury geometryczne. Na pewno spodoba im się także układanie z nich śmiesznych min.

Będą potrzebne do takich ludzików:

kasztany (suche),

cienki pisak permanentny,

korektor z aplikatorem.

fot. Adobe Stock

Ludziki z kasztanów z zapałkami

Dary jesieni przyniesione ze spaceru, szybko mogą zmienić się we wspaniałych aktorów. Można nadać im imiona, zrobić scenę z chusteczkową kurtyną, przydzielić „obowiązki”. Dzieci uwielbiają bawić się w teatr, zmieniać tembr głosu, odgrywać role. To może być świetna zabawa dla całej rodziny!

Wykonaj ludziki z kasztanów, będziesz potrzebować:

suchych, świeżych kasztanów o różnej wielkości,

wykałaczki,

plastelina lub flamastry,

ew. czapeczki z żołędzi lub łupiny kasztanów.

fot. Adobe Stock

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.09.2014

