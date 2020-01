Czy podczas okresu można zajść w ciążę

fot. Adobe Stock

Zajście w ciążę jest możliwe w dni płodne, a miesiączka to okres oczyszczania się macicy. Ryzyko zajścia w ciążę jest minimalne, ale jest. Kiedy?

Czy można zajść w ciążę podczas okresu?

To pytanie tylko z pozoru wydaje się być błahe i naiwne. Wiele kobiet ma nieregularne miesiączki, a w trakcie cyklu mogą wystąpić krwawienia i plamienia śród cykliczne. Od ginekologa nie uzyskasz jednoznacznej odpowiedzi - na zapłodnienie wpływ może mieć wiele czynników. Ale tak, ryzyko jest minimalne, ale można zajść w ciążę podczas okresu. Kiedy może do tego dojść?

gdy kobieta pomyli krwawienie miesiączkowe z plamieniem śród miesięcznym,

gdy cykl menstruacyjny kobiety jest wysoce nieregularny,

gdy leczenie hormonalne zaburza cykl owulacyjny kobiety,

gdy wystąpiły okoliczności np. stresogenne, które wpłynęły na cykl,

gdy plemniki mężczyzny są zdolne do przeżycia w trudnych warunkach powyżej 5 dni.

W typowym cyklu, który występuje co 28 do 31 dni, okno płodności przypada na okres między 11 a 21 dniem. Jeśli czas krwawienia trwa od 5 do 7 dni, a zaraz potem dojdzie do stosunku, para zbliża się do okna płodności. To tylko teoria - ale warto mieć na uwadze, że żadna z metod antykoncepcji czy zapobiegania ciąży nie daje 100% bezpieczeństwa.

Seks podczas okresu

Szanse na zajście w ciążę podczas krwawienia czy plamienia miesiączkowego wzrasta z każdym kolejnym dniem od 1. dnia cyklu, ale można powiedzieć, że regularnie miesiączkujące kobiety nie powinny obawiać się zajścia w ciążę podczas menstruacji. Pamiętaj, że wszelkie odchyły spowodowane np. przeprowadzką, zażywaniem leków, dietą, stresem, wzmożonym wysiłkiem fizycznym mogą wpływać na płodność kobiety. Medycznie nie ma żadnych przeciwwskazań, by rezygnować ze współżycia podczas okresu, należy jedynie uważnie podejść do higieny intymnej. Niektóre kobiety uważają, że uprawianie seksu łagodzi dolegliwości związane z miesiączką. Ginekolodzy zalecają stosowanie prezerwatyw podczas współżycia w trakcie miesiączki.

Warto nauczyć się rozpoznawać objawy owulacji oraz dni płodnych, by zwiększyć swoją świadomość w tej intymnej kwestii. Pomoże ci też kalkulator dni płodnych , w którym obliczysz, kiedy w teorii powinnaś mieć owulację i oszacować, czy istnieje ryzyko zajścia w ciążę podczas miesiączki czy tuż po niej.

