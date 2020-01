Ból podbrzusza w ciąży - co oznacza na danym etapie ciąży

fot. Adobe Stock

Ból w podbrzuszu w ciąży zazwyczaj jest niegroźny, ale może zwiastować problemy z układem moczowy, pokarmowym lub poronieniem.

Ból podbrzusza w ciąży jest niepokojącym objawem dla niemal każdej kobiety, która spodziewa się dziecka. Może przybierać na sile, być punktowy lub rozległy i mogą towarzyszyć mu dodatkowe objawy. Co oznacza ból podbrzusza w ciąży na konkretnym jej etapie? Co mówi o nim umiejscowienie i stopień nasilenia?

Spis treści:

Ból podbrzusza we wczesnej ciąży zazwyczaj wiąże się z gwałtownymi zmianami w organizmie - płód rozwija się ekstremalnie szybko, dlatego zwiększa się rozmiar macicy, a inne narządy (pęcherz moczowy) są przez nią uciskane.

Ból podbrzusza w ciąży jest efektem nacisków i zmian, delikatnych skurczów macicy. Jeśli ból w podbrzuszu na początku ciąży jest rozległy i o średnim natężeniu, ale utrudnia chodzenie, możliwe że bolą cię pachwiny.

Nie masz powodu do niepokoju - organizm przez całą ciążę będzie bólowo informował cię o tego typu zmianach i adaptacjach do nowego zadania, a groźne sygnały wysyłał, gdy będzie się działo coś poważnego. Należy do nich np. krwawienie czy ostra biegunka w ciąży.

Ból podbrzusza w ciąży, jeśli występuje punktowo, uniemożliwia ruch i towarzyszy mu plamienie lub krwawienie, powinnaś skonsultować z lekarzem. W pierwszych tygodniach ciąży taki ból podbrzusza może być szczególnie niepokojący, bo w tym czasie istnieje największe ryzyko poronienia.

Ból podbrzusza w ciąży w postaci kłucia w podbrzuszu w ciąży może być ostrzeżeniem, że w organizmie rozwija się infekcja lub występują problemy ze strony układu pokarmowego lub moczowego, takich jak: zaburzenia jelitowe, zapalenie wyrostka robaczkowego czy kolka jelitowa.

Wśród nieginekologicznych przyczyn bólu podbrzusza w ciąży możemy wyróżnić np.: zapalenie wyrostka robaczkowego, wirusowe zapalenie przewodu pokarmowego, niedrożność jelit czy zespół jelita drażliwego.

Ból podbrzusza w ciąży podczas II trymestru wiąże się często z bólem kręgosłupa, pleców, odcinka w lędźwiowego. Ok. 20 tygodnia ciąży ból podbrzusza staje się bardziej dokuczliwy i częstszy z uwagi na rozciąganie się macicy i coraz większe wymiary płodu (jest już wielkości melona).

II trymestr ciąży jest już bezpieczniejszy pod kątem rozważań, czy ostry ból podbrzusza w ciąży może być przyczyną poronienia. W tym trymestrze kobieta zaczyna odczuwać ruchy dziecka, co również pozostaje nie bez związku z bólami podbrzusza w ciąży.

Dyskomfort w podbrzuszu spowodowany bólem może pojawić się również podczas kichania, śmiechu czy kaszlu, a także przebywania przez dłuższy czas w jednej pozycji.

Zwróć jednak uwagę, czy bólowi podbrzusza towarzyszy jego tkliwość i twardnienie: może to być wynik odklejania się łożyska. Takie symptomy powinny być natychmiast konsultowane z lekarzem. Nie zapomnij o odpowiednim nawodnieniu - niekiedy brzuch daje znać, że dziecku potrzeba więcej składników mineralnych.

Podczas III trymestru ciąży w dalszym ciągu istnieje ryzyko odklejenia łożyska. Między 7. a 8. miesiącem mogą pojawić się skurcze Braxtona-Hicksa i ból podbrzusza może się z nimi wiązać.

W drugiej połowie ciąży może się rozwinąć także stan przedrzucawkowy, charakteryzujący się podwyższonym ciśnieniem krwi i obecnością białka w moczu, bardzo często pojawiają się też bólowe podbrzusza.

W ostatnich tygodniach przed porodem bóle podbrzusza mają zdecydowanie bardziej odczuwalny charakter. Organizm przygotowuje się w ten sposób do narodzin dziecka i skurcze macicy powodują częste bóle podbrzusza. Odczuwane skurcze nasilają się wraz ze wzrostem dziecka i zbliżającym się porodem.

Bóle głowy w ciąży, bóle pleców oraz bóle bioder są bardzo częste i współobecne z bólami podbrzusza lub bólami brzucha w ciąży.

Każda kobieta w ciąży zawsze powinna ze szczególną atencją obserwować swój organizm, a wszelkie niepokojące sygnały od razu konsultować z lekarzem prowadzącym ciążę, zwłaszcza gdy: bólom nadbrzusza towarzyszą inne objawy, jak krwawienie, bóle mają charakter skurczowy i pojawiają się regularnie, a brzuch jest twardy i tkliwy.

