Czas przygotowania: 90

Ilość porcji: 8

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

Ciasto:



35 dag mąki

20 dag masła (kostka)

10 dag cukru pudru

żółtko

łyżeczka gęstej śmietany

Masa makowa:

45 dag maku

2 łyżki śmietany kremówki

20 dag cukru

skórka otarta z całej cytryny

Przygotowanie:

1. Mak zalej kilka razy świeżą wodą, osączając za każdym razem na sicie.

2. Następnie sparz wrzącą wodą, osącz, ponownie zalej wrzątkiem, tak by woda stała na wierzchu i odstaw na 3 godziny w ciepłe miejsce.

3. Wyrzuć mak na sito, dokładnie osącz, przełóż do miski do ucierania.

4. Dodaj do maku kremówkę, cukier i skórkę otartą z cytryny.

5. Ucieraj długo i dokładnie. Masę schłodź.

6. Mąkę zagnieć z masłem, cukrem, żółtkiem i śmietaną.

7. Rozwałkuj cienko i pokrój w wąskie prostokąty, ew. krążki.

8. Upiecz na blasze na rumiany kolor w temp. 180 stopni.

9. Wyjmij z pieca, a gdy przestygną, zdejmij z blachy.

10. Łamańce powkładaj w masę makową.

Przepis Roberta Grotkowskiego z "Pani domu"