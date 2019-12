Aromatyczna kapusta z grzybami. Zobacz prosty przepis

Kapusta z grzybami to nieco zapomniane danie – miejsca ustąpiło głównie pierogom o takim farszu oraz grochowi z kapustą. Jednak nie można zapominać, że jest to jedna z 12 potraw wigilijnych. Do tego jest bardzo smaczna i prosta w przygotowaniu!

Klasyczny smak przełamują suszone kalifornijskie śliwki – te same, które wkłada się np. w bigos. Wystarczy namoczyć grzyby i śliwki, ugotować i... tyle. Jak zrobić kapustę z grzybami i dodatkiem śliwek?

Grzyby dokładnie wypłucz, zalej wodą, namocz. Ugotuj w wodzie z namaczania. Cebulę obierz, pokrój w kostkę, lekko zrumień na oleju. Kapustę wypłucz, zalej wodą z grzybami, dodaj opłukane śliwki, zrumienioną cebulkę i przyprawy. Gotuj na małym ogniu, aż będzie miękka. W razie potrzeby uzupełniaj płyn wrzątkiem. Dopraw solą, pieprzem oraz kminkiem. Smacznego!

Sprawdź więcej inspiracji na wigilijne dania:

Tradycyjna zupa grzybowa

Sałatka śledziowa

Karp w galarecie