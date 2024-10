Pyszne przepisy na ketchup z cukinii z Thermomixa i podobnych urządzeń: zrobisz je w kilka chwil

fot. Adobe Stock, DEMI VAA SUNILA

Ketchup to jeden z ulubionych dodatków wielu osób, jednak sklepowe wersje często zawierają dużo cukru i konserwantów. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na przygotowywanie własnych wersji tego popularnego sosu.

Sprawdź pomysły na zdrowszą wersję ketchupu – z cukinii. To doskonała alternatywa, która zachwyca bogactwem smaku i prostotą przygotowania, zwłaszcza w urządzeniach typu thermomix. Gotowy ketchup będzie idealny na kanapki, do grillowanych potraw czy jako dodatek do domowych frytek!

Przygotowanie ketchupu z cukinii w urządzeniach typu thermomix (jest ich obecnie na rynku całkiem sporo) jest szybkie i proste. Z tym kuchennym pomocnikiem zrobisz pyszne przetwory bez wysiłku.

Składniki:

1 kg cukinii (obranej i pokrojonej w kostkę),

2 cebule,

2 ząbki czosnku,

100 g cukru,

100 ml octu jabłkowego,

1 łyżeczka soli,

1 łyżeczka pieprzu,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1/2 łyżeczki ostrej papryki (opcjonalnie),

200 g koncentratu pomidorowego.

Sposób przygotowania:

Do naczynia miksującego wrzuć pokrojoną cukinię, cebulę i czosnek. Zmiksuj 10 sekund na obrotach 5. Dodaj 30 g oliwy i podsmaż warzywa, ustawiając czas na 10 minut, temperatur ok. 110-120 stopni, obroty 1. Po zakończeniu podsmażania dodaj cukier, ocet, sól, pieprz oraz paprykę słodką i ostrą. Ustaw czas na 20 minut, 100°C, obroty 2, aby wszystko się dokładnie połączyło i zagotowało. Wlej koncentrat pomidorowy i gotuj przez kolejne 10 minut, 100°C, obroty 2. Po ugotowaniu całości zmiksuj na gładko, ustawiając 1 minutę na obrotach 8-9. W razie potrzeby dodaj trochę wody, aby uzyskać preferowaną konsystencję. Gotowy ketchup przelej do słoiczków i zapasteryzuj.

fot. Ketchup z cukinii z thermomix/Adobe Stock, s1208tan

Ten ketchup łączy w sobie delikatny smak cukinii z intensywnością czerwonej papryki. Z dodatkiem octu jabłkowego, przypraw i koncentratu pomidorowego powstaje pyszny, domowy sos idealny do kanapek, mięs czy frytek.

Składniki:

1 kg cukinii (waga po obraniu ze skórki),

2 czerwone papryki,

cebula,

3 ząbki czosnku,

150 g koncentratu pomidorowego,

100 ml octu jabłkowego,

80 g cukru trzcinowego,

1 łyżeczka soli,

pół łyżeczki pieprzu,

pół łyżeczki słodkiej papryki,

szczypta ostrej papryki (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Paprykę, cebulę i cukinię pokrój na mniejsze kawałki. Do naczynia miksującego wrzuć paprykę, cebulę oraz czosnek. Miksuj na poziomie 5 przez 5-7 sekund. Dodaj cukinię i zmiksuj całość na poziomie 5 przez 10 sekund. Ustaw urządzenie na 100°C, poziom 2, czas gotowania: 20 minut. Gotuj mieszankę. Po zakończeniu gotowania dodaj koncentrat pomidorowy, ocet, cukier, sól, pieprz, słodką i ostrą paprykę. Miksuj na poziomie 6 przez 10 sekund. Następnie gotuj na 100°C przez kolejne 20 minut, poziom 2. Po tym czasie zmiksuj całość na obrotach10 przez 30 sekund, aby ketchup uzyskał gładką konsystencję. Gotowy ketchup przelej do wyparzonych słoików, zakręć i postaw do góry dnem, aż ostygną.

fot. Ketchup z cukinii i papryki z thermomix/Adobe Stock, Zigmar Stein

Bogaty w smaku ketchup, który łączy świeżość cukinii i soczystość pomidorów. Aromatyczne przyprawy oraz ocet jabłkowy nadają mu wyrazistości, tworząc zdrowszą alternatywę dla klasycznego ketchupu. Idealny dodatek do potraw, który przygotujesz w maszynie typu thermomix w zaledwie kilka kroków.

Składniki:

1 kg cukinii (waga po obraniu ze skóry),

500 g dojrzałych pomidorów,

cebula,

3 ząbki czosnku,

100 ml octu jabłkowego,

100 g cukru,

1 łyżeczka soli,

pół łyżeczki pieprzu,

pół łyżeczki musztardy,

pół łyżeczki słodkiej papryki,

łyżeczka ziół prowansalskich.

Sposób przygotowania:

Cukinię i cebulę pokrój na mniejsze kawałki, a pomidory sparz wrzątkiem i zdejmij skórkę. Do naczynia miksującego wrzuć pokrojoną cebulę, czosnek i pomidory. Zmiksuj na poziomie 5 przez 5 sekund. Dodaj cukinię i ponownie miksuj na poziomie 5 przez 10 sekund. Ustaw maszynę na 100°C, poziom 2, czas gotowania: 25 minut. Gotuj mieszankę warzywną. Następnie dodaj ocet, cukier, sól, pieprz, musztardę, słodką paprykę i zioła prowansalskie. Miksuj na obrotach 6 przez 10 sekund. Gotuj całość na 100°C przez kolejne 20 minut, poziom 2. Po zakończeniu gotowania zmiksuj na poziomie 10 przez 30 sekund, aby ketchup miał idealnie gładką konsystencję. Gotowy ketchup przelej do wyparzonych słoików, zakręć i postaw do góry dnem, aby wystygły.

fot. Ketchup z cukinii i pomidorów thermomix/Adobe Stock, Veronika Idiyat

