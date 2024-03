Sałatka z łososiem wędzonym – smaczna i zdrowa przekąska

Sałatka z łososiem wędzonym to jedna ze smaczniejszych lekkich przekąsek, które możesz przygotować w zaledwie kilkanaście minut. Warto jednak pamiętać, że nie wszystko będzie się nadawać do takiej sałatki. Jak przygotować idealną sałatkę z wędzonym łososiem?

Sałatę umyj i poszatkuj według uznania. Wrzuć do sporej miski. Ogórka i pomidory pokrój w półplastry, dorzuć do sałaty i wymieszaj. Dodaj kapary i wędzonego łososia (wcześniej pokrój go na mniejsze kawałki). Wszystko jeszcze raz dokładnie wymieszaj, skrop sokiem z cytryny i oliwą. Dopraw solą i świeżo mielonym kolorowym pieprzem. Smacznego!

Chociaż zgodnie ze sztuką łączenie sera z rybami i owocami morza jest dużym kulinarnym faux pas, nikt się chyba nie obrazi, jeśli zrobisz to w domowym zaciszu. Robiąc sałatkę z łososiem wędzonym, unikaj jednak mocnych, intensywnych smaków, które mogą stłumić rybę. Awokado za to może okazać się zbyt tłuste do sałatki z równie tłustym łososiem.

