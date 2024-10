Sos grzybowy idealny do makaronu: zrobisz go z grzybów suszonych i świeżych

fot. Adobe Stock, Piotr Krzeslak

Sos grzybowy to jedno z tych dań, które idealnie oddają smak jesieni. Aromatyczne grzyby, kremowa konsystencja i delikatne przyprawy tworzą doskonałą kompozycję, która sprawia, że makaron staje się prawdziwą ucztą.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z grzybów świeżych, suszonych, czy takich jak opieńki, każdy wariant nadaje potrawie nieco inny charakter. Sos grzybowy jest uniwersalny – możesz go podawać zarówno z tagliatelle, spaghetti, jak i innymi rodzajami makaronu, a także oczywiście z ryżem, kaszą czy ziemniakami.

Grzyby leśne, takie jak borowiki, podgrzybki czy maślaki, nadają każdemu daniu niepowtarzalny, intensywny smak. Sos z grzybów leśnych to doskonały dodatek do makaronu, ale także wielu innych dodatków. Możesz przygotować więcej i zapasteryzować. Aromatyczny, kremowy sos z grzybów leśnych to idealna propozycja na sycący, jesienny obiad.

Składniki:

300 g świeżych grzybów leśnych,

1 średnia cebula,

2 ząbki czosnku,

200 ml śmietany 30%,

2 łyżki masła,

100 ml bulionu warzywnego,

sól i pieprz,

natka pietruszki.

Sposób przygotowania:

Grzyby dokładnie oczyść i pokrój na kawałki. Cebulę drobno posiekaj, a czosnek przeciśnij przez praskę. Na patelni rozgrzej masło, dodaj cebulę i smaż, aż się zeszkli. Następnie dodaj czosnek i smaż jeszcze minutę. Dorzuć grzyby i smaż, aż zaczną się rumienić i puszczą wodę (ok. 10 minut). Wlej bulion, zagotuj, a następnie dodaj śmietanę. Gotuj na małym ogniu, aż sos zgęstnieje. Dopraw solą, pieprzem i, jeśli chcesz, posyp posiekaną natką pietruszki. Podawaj z ulubionym makaronem.

Opieńki to grzyby o delikatnym smaku, które świetnie komponują się z makaronem i śmietankowymi sosami. Sos z opieniek to tradycyjna, polska propozycja, którą warto wypróbować jesienią, kiedy te grzyby są dostępne w lasach i na bazarkach. Jest to prosty i szybki sposób na aromatyczny, domowy obiad.

Składniki:

300 g opieniek,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

200 ml śmietany 18%,

2 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżka masła,

sól ipieprz,

100 ml bulionu warzywnego lub grzybowego.

Sposób przygotowania:

Opieńki oczyść miękką szczoteczką, a następnie gotuj przez 15 minut w osolonej wodzie. Odcedź. Na patelni rozgrzej oliwę z masłem, dodaj drobno posiekaną cebulę i smaż do zeszklenia. Dodaj opieńki i posiekany lub przeciśnięty przez praskę czosnek, smaż na średnim ogniu, aż grzyby się zrumienią. Wlej bulion i gotuj na wolnym ogniu przez kilka minut, aby smaki się połączyły. Dodaj śmietanę i mieszaj, aż sos zgęstnieje. Dopraw solą i pieprzem. Serwuj z makaronem, najlepiej tagliatelle lub pappardelle.

Suszone grzyby to idealny dodatek do jesiennych dań, gdyż zachowują pełnię aromatu, nawet poza sezonem. Sos z suszonych grzybów to wyrazisty, intensywny w smaku dodatek do makaronu, który można przygotować w dowolnym momencie roku. Suszone borowiki czy podgrzybki nadadzą sosowi głębi i charakterystycznego, leśnego aromatu. Idealnie sprawdza się także na święta Bożego Narodzenia.

Składniki:

50 g suszonych grzybów,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

200 ml śmietany 30%,

100 ml wody z moczenia grzybów,

2 łyżki masła,

sól i pieprz,

tymianek (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Suszone grzyby zalej gorącą wodą i mocz przez około 20-30 minut. Następnie odcedź je (zachowaj wodę) i pokrój na mniejsze kawałki. Na patelni rozgrzej masło, dodaj posiekaną cebulę i smaż, aż będzie złota. Następnie dodaj posiekany czosnek i grzyby, smaż przez kilka minut. Dodaj wodę z moczenia grzybów i gotuj na wolnym ogniu, aż płyn nieco się zredukuje. Wlej śmietanę, dopraw solą, pieprzem oraz tymiankiem i gotuj, aż sos zgęstnieje. Podawaj z makaronem, np. spaghetti, tagliatelle czy penne, i posyp odrobiną startego parmezanu.

