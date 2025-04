Smażona ryba w occie nie może obejść się bez dobrej zalewy octowej. Zalewa octowa do ryb to bowiem najlepszy sposób na jej zakonserwowanie. Zalewę octową stosuje się także do ogórków i grzybów. Proporcje octu i wody w zalewie octowej mogą być różne, nie zapomnij również o dodatku soli i cukru.

Reklama

Spis treści:

Ryba w occie to przekąska, którą zrobisz w 20 minut. Zalewa octowa sprawdzi się do przygotowania niemal każdego gatunku ryby, zarówno w całości, jak i kawałkach. Możesz w ten sposób zrobić przekąskę, która będzie doskonała do zjedzenia na bieżąco, a także do zapasteryzowania i zachowania na później.

Zalewa octowa do ryb sprawdza się także doskonale do marynowania filetów, które następnie obsmażysz lub upieczesz czy ugrillujesz.

Składniki:

4 szklanki wody,

1,5 szklanki octu,

2 cebule,

2 łyżki cukru,

0,5 łyżki soli,

kilka ziaren ziela angielskiego,

kilka liści laurowych.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w piórka. Wszystkie składniki umieść w garnku. Zagotuj zalewę octową z przyprawami, a następnie wrzącym płynem zalewaj rybę w słoikach. Słoiki szczelnie zakręć i odstaw.

fot. Zalewa octowa do ryb/Adobe Stock, Veronika Idiyat

Grzyby w zalewie octowej to prawdziwy klasyk, szczególnie w sezonie świątecznym. Marynowane grzybki mają idealny, kwaskowy smak i świetnie sprawdzają się jako dodatek do jesienno-zimowych potraw, a także przekąska do tzw. śledzika.

Zalewa octowa do grzybów będzie bardziej kwaśna, jeśli zwiększysz ilość octu w stosunku do wody. Jeśli potrzebujesz przygotować jej więcej, odpowiednio zwiększ objętość płynów i ilość dodatków z przepisu, zachowuj jednak proporcje.

Składniki:

2 szklanki wody,

1 szklanka octu,

4 cebule,

2 łyżki cukru,

1 łyżka soli,

1 łyżka gorczycy,

10 ziaren czarnego pieprzu,

10 ziaren ziela angielskiego.

Sposób przygotowania:

Wodę z octem zagotuj z przyprawami, następnie dodaj pokrojoną w grubszą kostkę cebulę. Gorącą zalewą octową zalej grzyby w słoikach i szczelnie zakręć. Nie ma potrzeby dodatkowej pasteryzacji, wystarczy postawić słoiki na głowie do wystygnięcia.

fot. Jak zrobić zalewę octową do grzybów/Adobe Stock, Irina

Ogórki w zalewie octowej są świetną przekąską oraz dodatkiem do potraw obiadowych czy sałatek. Świetnie sprawdzą się także przy okazji imprez i spotkań rodzinnych. Będzie smakować doskonale z dodatkiem cukru oraz aromatycznych przypraw. Nie możesz zapomnieć także o chrzanie.

Składniki:

4 szklanki wody,

1 szklanka octu,

0,5 szklanki cukru,

1 łyżka soli,

dodatki (chrzan, cebula, przyprawy wg uznania).

Sposób przygotowania:

Do garnka wlej wodę, dodaj przyprawy. Zagotuj. Dodaj cukier i sól, ponownie zagotuj, a następnie zmniejsz ogień i gotuj pod przykryciem jeszcze przez 10 minut. Garnek zdejmij z ognia i wlej ocet. Przestudź. Słoiki z ogórkami zalewaj przestudzoną, ale nadal ciepłą zalewą octową, a następnie pasteryzuj przez 10 minut.

fot. Zalewa octowa do ogórków/Adobe Stock, Atlas

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.09.2020

Reklama

Zobacz więcej przepisów na przekąski w zalewie octowej: