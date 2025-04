Jeśli zbierzesz duże opieńki, możesz wykorzystać przede wszystkim ich kapelusze. Świetnie nadadzą się one do marynowania lub przysmażenia z cebulką. Duże opieńki możesz także udusić i stworzyć z nich bazę do sosu czy zupy grzybowej.

Duże kapelusze opieniek świetnie nadają się do duszenia. Same w sobie mają one łagodny i neutralny smak, ale w połączeniu z aromatycznymi przyprawami, cebulą oraz czosnkiem tworzy świetną bazę do wielu dań. Duszone opieńki możesz łączyć z ryżem, kaszą oraz makaronem, a także wykorzystać jako dodatek do zupy grzybowej.

Składniki:

300 g kapeluszy opieniek,

250 ml bulionu warzywnego,

duża cebula,

2 ząbki czosnku,

łyżka masła,

łyżeczka majeranku,

łyżka sosu sojowego,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Opieńki wyczyść i opłucz pod bieżącą wodą, a następnie odłóż do wyschnięcia. Na patelni rozgrzej masło i podsmaż pokrojoną w kostkę lub piórka cebulę. Kiedy się zeszkli, dodaj posiekany czosnek. Smaż kilka minut, a następnie dodaj kapelusze opieniek, dodaj przyprawy oraz sos sojowy i ponownie podsmaż 2-3 minuty. Całość zalej bulionem, przykryj i duś ok. 20 minut. Z tak przygotowane bazy możesz zrobić sos lub zupę albo zlać bulion, a grzyby, cebulę oraz czosnek wykorzystać jako przekąskę albo dodatek do obiadu.

fot. Co zrobić z dużych opieniek: duszone opieńki/Adobe Stock, JackF

Marynowane opieńki to pyszna przekąska, dodatek do potraw oraz imprezowy hit podczas rodzinnych spotkań. Małe grzyby marynuje się w całości, ale z dużych opieniek możesz odciąć kapelusze i wykorzystać tylko je do marynowania. Nie wyrzucaj nóżek! Śmiało możesz dorzucić je do sosu, zupy czy podsmażyć i położyć na ciepłego tosta z serem.

Składniki:

ok. 400 g kapeluszy z opieniek,

250 ml octu 10%,

litr wody,

3 łyżki cukru,

łyżka soli,

do każdego słoika: po kilka sztuk liści laurowych, ziela angielskiego, ziaren pieprzu i gorczycy.

Sposób przygotowania:

Opieńki wyczyść i opłucz, a następnie wrzuć do gotującej się, osolonej wody. Gotuj ok. 20 minut, a następnie odcedź, lekko ostudź i przełóż kapelusze do czystych, wyparzonych słoików. Zobacz też: Jak wyparzyć słoiki bez wyparzarki? Do każdego słoika wrzuć przyprawy. Do rondelka wlej wodę, dodaj cukier, sól oraz ocet. Podgrzewaj na małym ogniu przez ok. 10 minut, a następnie gorącą zalewę przelej do słoików z opieńkami. Szczelnie zakręć i zapasteryzuj.

fot. Marynowane kapelusze opieniek/Adobe Stock, Natalia Hanin

Duże opieńki możesz wykorzystać także do smażenia i faszerowania. Sprawdzą się w naleśnikach, tartach na słono oraz jako dodatek do jajecznicy. Pyszne potrawy z opieniek dodatkowo są szybkie w przygotowaniu.

Składniki na naleśniki:

250 ml mleka,

200 g mąki pszennej,

2 jajka,

180 ml gazowanej wody,

szczypta soli.

Składniki na farsz:

500 g opieniek,

cebula,

ząbek czosnku,

łyżka masła,

słodka papryka,

sól i pieprz,

200 g tartego sera.

Sposób przygotowania:

Do miski wlej mleko, dodaj jajka, wodę gazowaną oraz szczyptę soli. Dodaj przesianą mąkę i całość zmiksuj na dość lejącą masę. Smaż naleśniki na niewielkiej ilości tłuszczu. Opieńki dokładnie oczyść, opłucz, a następnie drobno pokrój. Cebulę pokrój w kostkę lub w piórka, a czosnek przeciśnij przez praskę albo posiekaj. Cebulę podsmaż na maśle, a kiedy się zeszkli, dodaj czosnek oraz grzyby. Dopraw do smaku i smaż na średnim ogniu ok. 15 minut, często mieszając. Pod koniec smażenia dodaj tarty ser, wymieszaj i od razu przełóż farsz do naleśników. Zawiń w rulon albo w burrito. Możesz także podsmażyć albo podpiec całość krótko.

fot. Co zrobić z dużych opieniek: faszerowane naleśniki/Adobe Stock, Maria_Galushkina

