Stopień trudności: Średnie

Składniki:

50 g suszonych grzybów,

500 g kiszonej kapusty,

1 cebula,

sól, pieprz do smaku,

listek laurowy, ziele angielskie,

łyżeczka majeranku,

łyżeczka kminku,

3 łyżki oleju.

Na ciasto drożdżowe:

500 g mąki pszennej,

50 g świeżych drożdży lub 14 g drożdży instant,

1 łyżeczka cukru,

200 ml mleka,

1 łyżeczka soli,

2 jajka,

50 ml oleju,

1 żółtko.

Przygotowanie:

Kulebiak to nic innego jak duży, pieczony pieróg o walcowatym kształcie. Zwykle robi się go z ciasta drożdżowego, ale można też spotkać wersję z ciastem półkruchym. To doskonała alternatywa dla pasztecików lub uszek – kulebiak z kapustą i grzybami będzie świetnie pasował do czerwonego barszczu. Sprawdź też inne przepisy na wigilijne potrawy.

Chociaż jego wykonanie może wydawać się pracochłonne (głównie przez ciasto drożdżowe), tak naprawdę wcale nie zajmuje wiele czasu. Jak zrobić kulebiak z kapustą i grzybami?

Do miski wsyp mąkę, a następnie dodaj cukier i rozkruszone drożdże. Stopniowo dolewał ciepłe mleko i wymieszaj z drożdżami. Przykryj miskę ściereczką i odstaw na ok. 10 minut. Gdy ciasto wyrośnie, dodaj jajka i sól, połącz wszystkie składniki. Następnie dodaj olej i jeszcze raz wymieszaj i zacznij dokładnie wyrabiać ciasto przez ok. 10-15 minut. Z ciasta uformuj kulę i odstaw w ciepłe miejsce na 1 godzinę. Grzyby namocz w garnku w szklance gorącej wody. Dodaj listek laurowy i ziele angielskie. Dodaj kapustę kiszoną, wymieszaj i zagotuj pod przykryciem, a następnie gotuj do miękkości (ok. 30 minut), co jakiś czas mieszaj. Odkryj garnek i podgrzewaj aż wyparuje woda. Dodaj kminek i majeranek. Wyłów ziele angielskie i liście laurowe. Wyjmij kapustę i grzyby na deskę i drobno posiekaj. Poszatkuj cebulę i podsmaż na złoty kolor, dodaj pokrojoną kapustę z grzybami. Ciasto wyłóż na stolnicę i jeszcze przez chwilę wyrabiaj, następnie podziel na dwie części i przykryj jedną ściereczką. Drugą część rozwałkuj na kształt prostokąta ok 30x35 cm i przełóż na nie połowę nadzienia. Zwiń roladę wzdłuż dłuższego boku i dokładnie zlep brzegi. Przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia nasmarowanym tłuszczem. Powtórz to samo z drugą częścią ciasta. Górę kulebiaków wysmaruj roztrzepanym żółtkiem i oprósz nasionami kminku. Kulebiaki zawiń luźno w papier do pieczenia i odstaw jeszcze na 20 minut do wyrośnięcia. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. Piecz kulebiaki przez 40-45 minut, aż się zarumienią. Poczekaj, aż chwilę ostygną, a następnie pokrój w plastry. Jedz same lub z barszczem czerwonym.

