Aby przygotować pyszne jesienne potrawy, potrzebujesz przede wszystkim sezonowych składników oraz korzennych, rozgrzewających przypraw. Sięgnij przede wszystkim po różne odmiany dyni oraz po grzyby - najlepiej własnoręcznie zebrane i ususzone. Poznaj nasze propozycje na pyszne jesienne dania.

Reklama

Spis treści:

Rodzaje dyni można by wymieniać w nieskończoność - każda z nich sprawdzi się do innego przepisu. Jedne będą idealne do deserów, inne do blendowania, a jeszcze inne do pieczenia czy przetworów. Do faszerowania sprawdza się dynia makaronowa oraz piżmowa. Mają podłużny kształt, dzięki czemu łatwo stworzyć łódeczkę na farsz.

Składniki:

średnia dynia piżmowa,

120 g komosy ryżowej,

100 g ciecierzycy,

100 g żurawiny (suszonej lub świeżej),

ulubiona zielenina (jarmuż, rukola, roszponka),

sól i pieprz,

pół łyżeczki kardamonu,

pół łyżeczki mielonej słodkiej papryki,

szczypta gałki muszkatołowej,

pół łyżeczki tymianku,

szczypta chilli.

Sposób przygotowania:

Ciecierzycę odsącz z zalewy, a dynię umyj, przekrój na pół i wydrąż środek z pestkami. Dynię wysmaruj w środku oliwą lub masłem, obsyp solą oraz pieprzem i włóż do piekarnika. Piecz ok. 30 minut w 200 stopniach. W tym czasie ugotuj komosę ryżową (jest gotowa wtedy, kiedy z ziarenek będą wystawać "ogonki"). Świeżą żurawinę umyj i przekrój na połówki. Ugotowaną komosę przełóż do miski, wymieszaj z żurawiną, ciecierzycą oraz przyprawami. Dodaj także łyżeczkę dowolnego oleju. Kiedy komosa lekko się wystudzi, do miski dodaj posiekaną zieleninę. Upieczoną dynię lekko wystudź i nafaszeruj przygotowaną mieszanką. Podawaj z sosem czosnkowym lub ketchupem.

fot. Jesienne potrawy: faszerowana dynia/Adobe Stock, sveta_zarzamora

Jeśli chodzi o potrawy z dyni, najpopularniejsza jest kremowa, rozgrzewająca zupa. Możesz ją przygotować na wiele sposobów i podawać z ciepłą grzanką, pestkami dyni i rukolą.

Składniki:

dynia Hokkaido,

2 średnie papryki,

3 ząbki czosnku,

700 ml bulionu,

łyżka oliwy,

łyżka mielonej papryki,

pół łyżeczki kardamonu,

pół łyżeczki gałki muszkatołowej,

szczypta pieprzu cayenne lub chilli,

sól i pieprz,

łyżka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Dynię umyj i przekrój. Nie musisz obierać tej odmiany, ma jadalną skórkę. Wydrąż miąższ z pestkami, a następnie pokrój dynię na kawałki. Paprykę umyj, wydrąż gniazdo nasienne i również pokrój na kawałki. Nie musisz się starać, wszystko będzie zblendowane. Dodaj obrane ząbki czosnku i wszystkie warzywa dokładnie obtocz w mieszance oliwy, mielonej papryki, soli oraz pieprzu. Następnie przełóż na blachę i piecz w 180 stopniach ok. 25-30 minut. Upieczoną dynię, paprykę i czosnek przełóż do rondelka i zalej bulionem. Następnie zblenduj całość i zagotuj. Gotując, dodaj pozostałe przyprawy oraz sok z cytryny. Podawaj z kleksem śmietany i suszonymi pestkami dyni.

fot. Jesienne potrawy: zupa krem z dyni/Adobe Stock, New Africa

Curry nie jest typową jesienną potrawą, ale przyjemnie rozgrzewa w chłodne popołudnia, dzięki czemu świetnie sprawdza się jako sycący, pożywny obiad. Możesz podawać je z ryżem, kaszą lub jeść z chrupiącą, gorącą grzanką.

Składniki:

500 g piersi z kurczaka,

150 ml jogurtu kokosowego lub mleka kokosowego,

2 łyżki przyprawy curry,

łyżeczka kurkumy,

łyżka słodkiej papryki,

cebula,

2 łyżki masła,

2 ząbki czosnku,

łyżka soku z limonki,

łyżeczka soku z cytryny,

sól i pieprz,

mała papryczka chilli (opcjonalnie),

pęczek pietruszki.

Sposób przygotowania:

Kurczaka umyj i pokrój w kostkę. Jogurt lub mleko wyjmij z lodówki i ogrzej do temperatury pokojowej. Papryczkę chilli umyj i pokrój w cienkie paski. Cebulę pokrój w piórka. Na patelni rozgrzej masło, a następnie podsmaż kurczaka, aż się zrumieni. Dodaj cebulę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Całość podsmażaj na wolnym ogniu ok. 10-15 minut, a następnie dodaj jogurt lub mleko i przyprawy. Wymieszaj dokładnie, aby całość nabrała czerwonopomarańczowego koloru. Dodaj sok z cytryny i limonki, ponownie zamieszaj i przełóż na talerze. Udekoruj posiekaną pietruszką oraz papryczkami chilli.

fot. Jesienne potrawy: curry z kurczakiem/Adobe Stock, lilechka75

W wielu częściach Polski zupa grzybowa jest tradycyjną regionalną potrawą wigilijną, tuż obok barszczu czerwonego. Jesienią możesz ją przygotować ze świeżo zebranych grzybów, które uwalniają wspaniały aromat po całym domu.

Składniki:

700 g świeżych leśnych grzybów,

garść suszonych grzybów,

litr bulionu,

łyżka oliwy,

średnia cebula,

ząbek czosnku,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

kilka listków laurowych,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w drobną kostkę, a czosnek przeciśnij przez praskę. Następnie podsmaż na oliwie w dużym garnku. Kiedy cebula się zeszkli, a czosnek zrumieni, zalej całość bulionem, dodaj pokrojone grzyby i zagotuj. Wrzuć listki laurowe oraz ziele angielskie, a także dopraw solą i pieprzem. Wrzuć suszone grzyby i gotuj ok. 30 minut, aż grzyby zmiękną, a z zupy zacznie się uwalniać przyjemny aromat. Opcjonalnie możesz dodać także pokrojone w kostkę ziemniaki. Ugotowaną zupę przelej do misek i udekoruj posiekaną pietruszką. Podawaj z ciepłą grzanką.

fot. Jesienne potrawy: zupa grzybowa/Adobe Stock, lilechka75

Jeśli zdecydowanie wolisz kremowe, aksamitne zupy, ten przepis jest dla ciebie. Świeże grzyby są idealne do blendowania, a zupę możesz przygotować w wersji łagodnej lub nieco bardziej pikantnej.

Składniki:

800 g świeżych leśnych grzybów,

średnia cebula,

2 ząbki czosnku,

700 ml bulionu,

3 łyżki śmietany,

sól i pieprz,

łyżka masła,

pół łyżeczki kardamonu,

pół łyżeczki mielonego imbiru,

szczypta chilli (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Śmietanę wyjmij z lodówki, aby ogrzała się do temperatury pokojowej. Grzyby umyj i pokrój w kawałki. Cebulę pokrój w kostkę, a czosnek przeciśnij przez praskę. W garnku rozgrzej masło, a następnie wrzuć cebulę i czosnek. Podsmażaj przez chwilę, a następnie dodaj grzyby. Smaż kilka minut, cały czas mieszając. Następnie zalej całość bulionem, dopraw solą i pieprzem i gotuj ok. 20-30 minut, aż grzyby zmiękną. Następnie lekko wystudź zupę, a następnie zblenduj ją na gładki krem. Dodaj resztę przypraw i jeszcze raz zagotuj. Na koniec dodaj śmietanę i dobrze wymieszaj.

fot. Jesienne potrawy: zupa krem z grzybów/Adobe Stock, Iryna Melnyk

Grzybowy sos to kolejna obowiązkowa pozycja w jesiennym jadłospisie, szczególnie jeśli jesteś fanką zbierania grzybów lub masz w domu prawdziwego grzybiarza.

Składniki:

600 g dowolnych grzybów leśnych,

makaron spaghetti,

120 ml śmietanki 30%,

2 łyżki masła,

50 g żółtego, startego sera,

cebula,

ząbek czosnku,

świeży rozmaryn,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Śmietanę ogrzej do temperatury pokojowej. Makaron ugotuj al dente. Cebulę pokrój w kostkę, a czosnek przeciśnij przez praskę. Grzyby umyj i pokrój część na kawałki, a część zostaw w pierwotnej formie. Na patelni rozgrzej masło, a następnie podsmaż na nim cebulę i czosnek. Następnie dodaj grzyby i smaż jeszcze przez kilka minut, cały czas mieszając. Zalej całość śmietanką, dodaj przyprawy i wymieszaj. Gotuj kilka minut, a następnie dodaj starty ser i jeszcze raz zamieszaj, aby dobrze się rozpuścił. Do patelni dodaj ugotowany makaron, wymieszaj i przełóż na talerze. Udekoruj świeżą pietruszką lub gałązkami rozmarynu.

fot. Jesienne potrawy: makaron z sosem grzybowym/Adobe Stock, beats_

Reklama

Zobacz także przepisy na inne jesienne potrawy: